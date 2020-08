El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía denuncia el "caos" que generan los datos sobre el covid

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha denunciado hoy el "caos" que está generando el sistema por el que se dan a conocer los datos oficiales sobre la incidencia real del coronavirus en los municipios de la comunidad autónoma, lo que, a juicio de la entidad, “puede obstaculizar el control de la pandemia y la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y de las propias instituciones”.Durante la mañana de hoy, elel Sistema de Vigilancia Epidemiológica, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, ha doblado por error los datos correspondientes a la provincia de Córdoba, lo que ha provocado que algunos medios de comunicación se hayan hecho eco de unas cifras que, posteriormente, han resultado ser erróneas.Con todo, desde el CPPA han hecho hincapié en que "esta situación no es nueva" pues, desde la puesta en marcha de este servicio de información –que es el único canal oficial que la Junta de Andalucía ha dispuesto para informar a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general sobre la evolución de la pandemia–, "se han registrado continuos errores y bailes de cifras que no han sido aclarados posteriormente".En ese sentido, el CPPA ha instado a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a "poner el máximo celo en la transmisión de unos datos de absoluta relevancia pública que, por lo general, no coinciden con los que aportan otros organismos o instituciones públicas como distritos sanitarios, centros de salud o ayuntamientos, generando confusión entre la ciudadanía y una alarma social innecesaria".De igual manera, el CPPA reclama al Gobierno andaluz una "mayor diligencia" a la hora de hacer públicos los datos sobre la incidencia real del coronavirus en los municipios de la comunidad autónoma que, según fuentes sanitarias, acumulan hasta 72 horas de retraso, un "margen temporal excesivo en una realidad tan cambiante como la actual", según defiende la entidad.Por otro lado, y con respecto a las, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el CPPA reclama que se añada "en un lugar visible" la fecha y hora de actualización de los últimos datos disponibles para que, de este modo, "se puedan evitar errores en un futuro".Por último, desde el CPPA han querido enviar un mensaje de "agradecimiento y reconocimiento a la labor y el esfuerzo de todos los profesionales sanitarios que trabajan a diario para frenar la expansión del coronavirus en nuestra comunidad autónoma".