La Diputación muestra su "compromiso social" con la firma de doce convenios de colaboración con colectivos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba, a través de su Área de Cohesión Social, suscribió ayer doce convenios de colaboración con colectivos sociales de la provincia por valor de 361.000 euros, con la intención de “seguir colaborando en el desarrollo de programas y proyectos de intervención social que ayuden a aliviar o mejorar las necesidades tanto de personas en riesgo de exclusión social como la rehabilitación de niños y adolescentes con parálisis cerebral o con necesidades especiales, entre otras”.Así lo destacó, el presidente de la Corporación provincial, Antonio Ruiz, que estuvo acompañado por el delegado de Consumo, Participación Ciudadana y Cohesión Social, Rafael Llamas, quien agradeció la labor de estos colectivos.Según Rafael Llamas, la firma de estos acuerdos permitirá “ayudar a quien más lo necesita ya que sin el trabajo de estos colectivos sería imposible alcanzar estos objetivos que, en materia social, compartimos para construir esta Córdoba que todos queremos, una Córdoba solidaria, participativa e inclusiva, donde todo el mundo tenga su lugar y su oportunidad”.“Desde la Diputación de Córdoba tenemos muy clara la apuesta por ayudar a que esta labor sea posible y viable, por eso destinamos recursos y esfuerzos compartidos ya que, además, estamos viviendo unos tiempos difíciles para los que no estábamos preparados, algo que no estaba previsto pero que es una realidad y hemos tenido que afrontarla de la mejor manera que hemos podido”, subrayó, por su parte, el presidente de la institución provincial.En este sentido, Ruiz añadió que “los 361.000 euros que hoy firmamos, son recursos importantes, pero se multiplicarán gracias a la labor de los colectivos, llegando así a muchas más personas y dando respuesta a sus necesidades mejorando la situación ya que, ahora más que nunca, necesitan apoyo para seguir adelante, por ello es de valorar la labor callada y continua que llevan a cabo día a día estos colectivos”.De igual modo, Rafael Llamas mostró nuevamente “el compromiso y la implicación de la Diputación de Córdoba” para fortalecer el tejido social de la provincia que en estos momentos está pasando unos tiempos difíciles, “por lo que debemos de mostrar nuestra ayuda y colaboración a estas asociaciones que llegan, donde las administraciones no podemos llegar, ya que es nuestra responsabilidad trabajar en esa colaboración continua y coordinada con los que verdaderamente son conocedores de su problemática y de sus necesidades”.Llamas aseguró que estos convenios que se vienen rubricando desde hace años “cumplen con el principio de igualdad y ese derecho que tenemos todos los ciudadanos de poder participar en una sociedad mucho más justa, donde quien tenga más dificultades debe tener más ayuda, lo que nos hace ser una sociedad mucho más avanzada”.Las entidades beneficiarias han sido la Asociación Iemakaie de Córdoba para la ejecución del proyecto, por valor de 40.000 euros; la Asociación Síndrome de Down de Córdoba para el desarrollo del, por importe de 40.000 euros; y la Asociación Española Contra el Cáncer, a la que se ha destinado 40.000 euros, para el proyectoA su vez, se ha rubricado un convenio de colaboración con la Fundación Futuro Singular Córdoba, por valor de 30.000 euros, para el Centro de Recursos Especializados de la entidad; y otro con el Centro Español de Solidaridad de Córdoba para el mantenimiento de un módulo terapéutico y comunidad terapéutica en el Centro Penitenciario de la ciudad, cuya cuantía asciende a 40.000 euros.De igual modo, se ha firmado un acuerdo con la Fundación EMET Arco Iris para el proyecto de apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas de trata y sus hijos, por importe de 30.000 euros; y con la Fundación Hogar Renacer para el, por 20.000 euros.Por otra parte, se ha firmado un convenio con la Asociación de Padres y Amigos de los Sordos para la puesta en marcha del proyecto de, cuya cuantía ha ascendido a 11.000 euros; con la Asociación de Parálisis Cerebral y otras afecciones (Acpacys) para su programa de ayuda a la habilitación y rehabilitación de niños y adolescentes con parálisis cerebral, por valor de 30.000 euros.La Asociación Despertar podrá desarrollar su programa de prevención e intervención de personas con problemas de adicción gracias a los 20.000 euros de ayuda; y la Fundación Promi de Cabra llevará a cabo el programa de buenas prácticas en el ámbito de la diversidad funcional, por 30.000 euros. Por último, se rubricó un convenio con la Fundación Prode de Pozoblanco para el, por 30.000 euros.