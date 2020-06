Se suspenden la Feria Real de Baena y la de Albendín por el control de aforos y las normas de seguridad

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La imposibilidad de controlar la masificación de gente que se concentra en las casetas y en la calle durante las ferias ha hecho que tanto el Ayuntamiento de Baena como el de la pedanía de Albendín hayan decidido que este 2020 no se celebren las Ferias Reales de sus respectivos pueblos.“En primer lugar por el control de aforos, porque sería prácticamente imposible. Ya es complejo controlar los aforos en circunstancias normales, cuánto más con esta situación”, explica el delegado de Festejos, José Gómez. Y también por cuestiones de higiene y seguridad, “las propias atracciones han visto una dificultad muy grande a la hora de mantener las normas de seguridad, además de costoso”.Hasta el momento se desconocía lo que iba a ocurrir con la celebración de verbenas tanto en Baena como en Albendín, tan propias de estas fechas, pero, tras la reunión mantenida entre todos los grupos políticos, incluido el Alcalde pedáneo de Albendín, han decidido no organizarlas. “La Junta de Andalucía y las autoridades sanitarias pertinentes, hacen un llamamiento a evitar festejos. Por tanto, este Ayuntamiento, ha optado por no celebrar las tradicionales verbenas estivales, incluidas la Feria Real de Baena y la de Albendín”, explica Gómez.Lo que no quita para que ya estén preparando una alternativa cultural a lo largo del verano, que entretenga y saque a la calle a los vecinos. Por ello, “se programarán diferentes micro eventos para que la hostelería pueda acusar beneficios y el ciudadano de Baena y Albendín aproveche ese momento de esparcimiento y ocio”. Gómez advierte que se organizarán actos muy controlados, con asistencia y aforos supervisados, pero que será una buena manera para reactivar el consumo y el comercio.