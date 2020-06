La Biblioteca Municipal de Baena seguirá abriendo con el 50% del aforo durante la ‘nueva normalidad’

Impulso para las librerías

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Apenas ha transcurrido un día desde que hemos entrado en la llamada ‘nueva normalidad’ pero, a pesar de que han cambiado algunas normas y se han levantado las restricciones de movilidad, las bibliotecas seguirán abriendo al 50% de su aforo, al menos de momento. Aunque ya se permitirán las reuniones grupales, de hasta 20 personas, para realizar actividades de lectura con adultos siempre que se guarde un metro y medio de separación entre ellos.Las puertas de la Biblioteca Municipal de Baena abrieron durante la fase 2, el pasado 11 de mayo, para préstamos y devolución de libros. Y ya fue en la fase 3 cuando se permitió el acceso a la sala de estudio, a mayores de 14 años, hasta llenar el 50% del aforo. Para ello, se han colocado pegatinas verdes en las mesas con los huecos que se deben ocupar y que garantizan la distancia se seguridad entre los usuarios.“Se ha notado algo más de gente porque ahora están los exámenes y la selectividad, pero no llegamos a cubrir ni el 50% de los asistentes”, explica la bibliotecaria Mercedes Aguilera. No sólo hay menos asistentes para estudiar, sino también para el préstamo de libros, ya que muchos lectores se han pasado a la plataforma de libros electrónicos que les ha facilitado la Biblioteca durante la pandemia y ahora han continuado con el formato digital.Sin embargo, para no abandonar a los libros en papel y, con ello, a las librerías que los venden, la Junta de Andalucía ha sacado unas subvenciones para la adquisición de ejemplares para las Bibliotecas municipales integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, como consecuencia del Covid-19.Esta ayuda, que ya ha solicitado también la Biblioteca de Baena, puede ascender a 5.000 euros que servirán para reactivar el sector editorial y que deben gastarse en las librerías del propio municipio, como apoyo a estos pequeños comercios que también han padecido los efectos de la crisis sanitaria.