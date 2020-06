El mercadillo regresa desde hoy todos los martes a Albendín aunque estrenando nuevo emplazamiento

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Hoy el mercadillo ha vuelto a la pedanía de Albendín tras más de tres meses sin desplegar sus puestos y enseres. Sin embargo, esta ‘nueva realidad’ que comienza tras el largo confinamiento trae consigo novedades como, por ejemplo, el nuevo emplazamiento que tendrá el mercadillo que, a partir de hoy y de forma permanente, se instalará en el Parque Municipal de Albendín.“Este será el primer mercadillo que se hace tras el confinamiento”, explicaba el Alcalde pedáneo José Antonio García. “A raíz del estado de alarma nos hemos dado cuenta de que es imposible volver a llevarlo al centro del pueblo. Antes estaba en la puerta del Ayuntamiento, pero es muy estrecho porque era necesario cortar cuatro calles”.El reto se les presentaba en cómo aplicar las medidas sanitarias y distancias de seguridad en su emplazamiento habitual. De ahí, que el equipo de Gobierno haya decidido reubicarlo en el Parque Municipal de la pedanía. “Pedimos un informe a la Policía y vimos que no era viable, pues antes estaba en la calle del consultorio y las ambulancias no pueden pasar, los vecinos se quejaban de que se colocaban puestos en la puerta de sus cocheras… entonces son muchas las razones que nos han hecho cambiarlo de sitio”.Entre otras, por cuestiones de seguridad, de distanciamiento, de aforo, de accesibilidad y de temperatura. “En el Parque Municipal, donde se celebra el Mercadillo Hortelano, podemos asegurar la distancia se seguridad, una puerta de entrada otra de salida y una mejor climatología porque allí hay sombras”. Además, es una zona rodeada por hostelería, con lo que se beneficiará a los negocios del lugar.A pesar de que no abran con la totalidad de los puestos el Alcalde confía que se animen a venir. “Está preparado para recibir a 17 puestos aunque de momento han confirmado 8, pero hay posibilidad de que vengan más”.Albendín también ha instalado carteles informativos donde se avisa a los usuarios del uso obligatorio de mascarillas, de que deben mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y de que está prohibido acceder con guantes al mercadillo.