Carlos Ruiz Zafón: “El éxito confiere libertad y seguridad para ser uno mismo y para hacer lo que uno quiere”

El escritor barcelonés Carlos Ruiz Zafón ha fallecido este viernes a los 55 años en su residencia de Los Ángeles (Estados Unidos), a consecuencia de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2018. A modo de homenaje,recuerda la entrevista que concedió unos meses antes al periodista Antonio López Hidalgo, catedrático de Redacción Periodística en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Editorial de este periódico.Concierra la tetralogía, iniciada en 2001 con. Traducido a 50 idiomas, concede pocas entrevistas. Esta es una de ellas. Carlos Ruiz Zafón es el escritor más leído en todo el mundo después de Cervantes. En 1993 se dio a conocer con, que forma, con, la. En 1998 publica. Después conoce el vértigo. Hasta hoy.—No. Me da tranquilidad y me produce una sensación de gratitud y de privilegio.—Yo creo que a veces enterramos a la literatura antes de tiempo. Ya hace muchos años que uno sigue oyendo que esto se acaba, que esto se acaba. Yo creo que no se acaba. Lo que pasa es que hay que trabajárselo. No hay que darlo por seguro. Yo creo que el matiz está ahí. No pensar que nos merecemos el tiempo y la atención de la gente sencillamente porque hacemos literatura, sino que hay que currárselo todos los días.—No. La política es una parte pequeñita de la vida. Lo que yo intento es invitar a los lectores a que desarrollen un espíritu crítico respecto a todo lo que se les presenta y ante todas las personas que les quieren convencer de que piensen o traguen algo determinado. Que se cuestionen los motivos. Que se cuestionen por qué y luego, con su propio criterio, decidan lo que quieren pensar. Yo no soy un cura. No quiero convencer a nadie de nada. Ni soy un político. No tengo intereses ni tengo agenda política.—Yo creo que ambas a partes iguales. Ambas forman parte de la experiencia humana. Lamentablemente, a partes iguales. Yo creo que, situando una historia a lo largo del siglo XX, lamentablemente no hay tantas luces como sombras, sino muchas más sombras.—No me la compraría el diablo. Pero, bueno, sí es el personaje mejor creado. Pero yo no creo que el diablo tenga mucho interés en comprar mi alma. Compraría muchas otras.—Tiene el espíritu que resume para mí esta serie de cuatro novelas. Alicia es la síntesis de lo que significan para mí estos libros. Tiene quizás una sinceridad consigo misma y con el mundo que me hace muy próximo a ella.—Supongo que sí. Es ley de vida. No es que escriba yo pretendiendo que sean 700.000 o los que puedan ser, pero sí, y además no pasa nada.—Yo creo más en la combinación. El acierto está quizás en la ingeniería y en la alquimia de la mezcla.—Sigo en mis trece, catorce, quince, dieciséis y así hasta la búsqueda del número primo. No habrá películas ni series de televisión de estos libros.—Bueno, la cara positiva es el 99 por ciento sobre todo. El éxito lo que confiere es independencia, libertad y seguridad para ser uno mismo y para hacer lo que uno quiere. Si, a cambio de eso, va a haber alguien que no le guste, pues creo que es un precio microscópico que pagar.—Me lo estoy pensando. Tengo cuatro o cinco alternativas que suenan bien, que pueden tener posibilidades. Pero no me he decidido todavía.—Creo que soy más yo mismo. Y finalmente, si de algo me ha servido escribir estos libros, es para acercarme a quien era yo como persona y como escritor. Así que, a día de hoy ya soy yo. Para bien o para mal.