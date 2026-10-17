José Antonio Hernández | Los fardos de Pericón

Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

Espero que este título no se interprete como censura a la obra de Javier Osuna sino, simplemente, como una muestra de la impresión visual que me han producido el volumen y el peso de su rigurosa y detallada investigación. Su título, además, ya lo declara palmariamente porque, como es sabido, la palabrasignifica “carga grande”.Estas dimensiones, sin embargo, están plenamente justificadas por la calidad y por la variedad —por la “riqueza”— de las aportaciones artísticas de Pericón, un cantaor “singular” por la pluralidad de sus estilos flamencos y por la solidez de su riqueza humana.Javier Osuna nos regala una exhaustiva cantidad de datos —todos ellos pertinentes y documentados— que él ha obtenido buceando en un extenso y profundo mar de obras repartidas por bibliotecas, archivos y hemerotecas. Desde las primeras páginas hasta el final de su dilatada relación de “fuentes bibliográficas” nos ilustra sobre la variada aportación humana y artística de Juan Martínez Vílchez a un modelo de cante flamenco que es “estrictamente” gaditano.La ductilidad, la exquisitez e, incluso, la gracia de su arte ha situado a Pericón en la cumbre de los más genuinos cantaores de este trozo de tierra, de mar y de cielo. Es comprensible, por lo tanto, que Fernando Quiñones lo definiera como “impecable tenor jondo”.La densidad y extensión de esta obra, que contiene datos precisos y sugerentes aportados por Javier Osuna, muestra cómo el cante de Pericón se define como “esencialmente bello” por su manera de interpretarlo y de vivirlo. Nos descubre cómo era —sigue siendo— un cantaor que a armonizaba sus actividades vitales y artísticas, como el triunfo pleno de la autenticidad personal, como el cauce anchuroso de su intensa creatividad y como la plataforma poderosa de su fecunda expresividad emocional.Su cante, su figura y su simpatía constituían la personificación de un culto sagrado a las genuinas raíces, a la fidelidad estricta a los cánones tradicionales y, al mismo tiempo, un compromiso irrenunciable para lograr que sus cantes poseyeran un sello diferente y un aire singular.Las alegrías, romeras, cantiñas y tanguillos conservadas en sus grabaciones reflejan su inconfundible personalidad definida por su justo compás y por la manera de cortar los cantes. Javier Osuna nos proporciona datos imprescindibles para comprobar cómo la gracia, la humanidad y el arte de Pericón son los tres rasgos definidores de su rica personalidad.Javier Osuna García.Diputación Provincial de Cádiz.2026.978-84-1312-110-9.