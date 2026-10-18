Bodegas Robles analiza con el ICEX las oportunidades del vino ecológico en los mercados internacionales

ha participado esta semana en la conferencia, celebrada en el auditorio de ICEX en Madrid, donde ha compartido su experiencia en producción ecológica y comercialización internacional. Francisco Robles, gerente y socio propietario de la bodega montillana, abordó durante su intervención el valor de la certificación ecológica y la importancia de explicar el trabajo que existe detrás de cada vino para convertir esa diferenciación en oportunidades comerciales.La presencia de Bodegas Robles en este encuentro partió de una trayectoria iniciada a finales de los años noventa, cuando la tercera generación de la familia incorporó la viticultura ecológica y el trabajo con levaduras autóctonas. Desde entonces, el cuidado del suelo y de la biodiversidad se ha vinculado al propósito de elaborar vinos que expresen el carácter de Montilla-Moriles. En este contexto, Francisco Robles explicó que “el sello ecológico aporta una garantía externa sobre nuestra forma de producir. Y nuestro trabajo consiste en respaldar esa garantía cada día, con decisiones concretas”.Esas decisiones se materializan en la actividad de la bodega mediante distintas prácticas relacionadas con el viñedo y la producción. Entre ellas se encuentran las cubiertas vegetales, que protegen el suelo y favorecen la biodiversidad, así como el seguimiento de la huella de carbono y el uso de energía solar. Se trata de prácticas que vinculan el cuidado del entorno con la calidad de la uva y la identidad del vino y que responden al principio que resume la filosofía de Bodegas Robles: cuanto más se cuida la tierra, mejores son los vinos.La conferencia abordó igualmente las oportunidades que encuentran los productos españoles en cinco mercados internacionales: China, Estados Unidos, Japón, México y Reino Unido. Entre las cuestiones tratadas figuraron la adaptación de la comunicación a las características de cada mercado y la necesidad de facilitar que el consumidor pueda conocer, encontrar y probar los productos.En el caso de los vinos de Montilla-Moriles, la experiencia expuesta durante la jornada puso el foco en varias vías para trasladar al mercado su singularidad. Entre ellas se encuentran la explicación del origen y del proceso de elaboración, la formación de sumilleres y distribuidores y el acercamiento del vino al consumidor a través de la gastronomía.Francisco Robles aportó también la experiencia de la bodega sobre los límites que puede encontrar la diferenciación comercial vinculada a la producción ecológica. La certificación puede facilitar el acceso a determinadas oportunidades de negocio, aunque el interés del comprador continúa acompañado de exigencias relacionadas con el precio.El gerente de Bodegas Robles se refirió en este sentido a una negociación con una gran importadora holandesa de vino convencional que comenzaba a trabajar con referencias ecológicas. Francisco Robles señaló que “lo ecológico tuvo un valor comercial claro: nos permitió acceder a esa oportunidad. Pero no cambió la manera de negociar del comprador”.La participación de Francisco Robles se desarrolló dentro de la mesa «Los productos ecológicos y sostenibles: mucho más que una tendencia para posicionarse en el mercado», en la que compartió espacio con Salz Medina, de Salz y Salz; Verónica Ruiz, de Quesos Casas de Hualdo; y Diego Granado, secretario general de Ecovalia.La sesión estuvo moderada por María Naranjo, directora de Industria Agroalimentaria de ICEX. El encuentro fue organizado por ICEX España Exportación e Inversiones junto con las Oficinas Económicas y Comerciales de España en China, Estados Unidos, Japón, México y Reino Unido, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.La participación ense enmarca en la actividad de una empresa familiar fundada en Montilla en 1927. Bodegas Robles desarrolla una trayectoria vinculada a la cultura del vino de Montilla-Moriles, la viticultura ecológica y la investigación de nuevas formas de expresar la uva Pedro Ximénez.La firma montillana elabora vinos, vermuts y vinagres y mantiene su vínculo con el viñedo y el territorio, dentro de una línea de trabajo en la que la producción ecológica forma parte de su actividad desde finales de los años noventa.