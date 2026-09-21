Montilla reconoce la destreza de sus venenciadores en la clausura de la Fiesta del Vino y la Tapa

La XIX Fiesta del Vino y la Tapa de Montilla cerró ayer su programación en el complejo Envidarte con el tradicional Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio, que reunió a participantes de distintos puntos de la comarca, especialmente de Montilla y de Moriles. El certamen puso fin a tres jornadas dedicadas al vino, la gastronomía y las tradiciones locales, en las que participaron 23 empresas del sector vitivinícola y gastronómico.El concurso estuvo organizado por el Ayuntamiento de Montilla, con el respaldo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas y de la Asociación Amigos de la Venencia. Su celebración compartió espacio con la última jornada de la VI Feria de la Artesanía Montilla – Hecho a Mano, que también concluyó ayer domingo en Envidarte.La relación de ganadores del Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio incluyó, en la categoría Chupete, a Mario Jiménez González y Daniel Jiménez González. En Infantil figuraron Victoria Jurado, Claudia Carmona Raya, Sergio Pérez y Ana Jiménez Raigón, mientras que en Juvenil los nombres fueron los de Pablo Cayetano Ojeda, Laura Córdoba y Daniel Ruz Pulido.En la categoría Sénior resultaron premiadas Tania María Priego Ruz, Inmaculada Carmona y Carmen María Gómez Córdoba. Por su parte, la modalidad de Volteo contó entre sus ganadores con Tania María Priego Ruz, Daniel Ruz Pulido y Carmen María Gómez Córdoba, que también aparecieron en el cuadro de premiados de las categorías de venencia.El jurado valoró la técnica y la limpieza de los trabajos, junto con la fidelidad al atuendo tradicional y la puesta en escena de cada participante. Estos criterios formaron parte de la evaluación de las intervenciones en un certamen dedicado a los oficios tradicionales vinculados al vino.Integraron el jurado el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley; la directora de Marketing de, Adela Córdoba; la periodista Rosa Marqués; el hermano mayor de la Santa Cena, José Luis Fernández, y José Carlos Márquez Galindo, quien atesora una trayectoria de más de 25 años como venenciador profesional, durante los que ha representado tanto al Grupo Pérez Barquero como al Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles.La presentación del concurso corrió a cargo de la periodista y escritora montillana Mara de Miguel Peláez, que en 2022 se proclamó mejor sumiller de Andalucía y que, un año después, fue distinguida como Embajadora de los Vinos de Moriles.La venencia nació como un oficio destinado a comprobar el estado de los vinos que se criaban en las botas de las bodegas. Con el paso del tiempo, esta forma de extracción fue sustituida por técnicas más modernas y su práctica quedó vinculada a eventos especiales y ferias profesionales, aunque en los últimos años ha adquirido protagonismo en encuentros gastronómicos y sociales.Tanto la venencia como el volteo forman parte de los oficios tradicionales del sector que han despertado el interés de consumidores de Centroeuropa. Su continuidad mantiene presente una parte de la relación histórica de Montilla con el vino, una actividad que durante años aportó ingresos a numerosas familias a través de los jornales de la vendimia.El trabajo en la recolección y en la molturación ayudaba a las familias más humildes a afrontar el inicio del curso escolar, renovar el vestuario o sustituir algunos muebles. En la actualidad, la recolección apenas dura veinte días, las lagaretas más tradicionales han desaparecido y los trabajos de molturación en los complejos bodegueros o en las cooperativas se desarrollan con una decena de personas a lo largo del proceso.Mientras se producía la deliberación del jurado, el Ayuntamiento de Montilla hizo entrega de los premios del, convocado por el Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Turismo, con el objetivo de promocionar durante la primavera los patios de bodegas, lagares y almazaras como recurso turístico y de incentivar la creatividad de las actividades vinculadas al enoturismo.De este modo, los hermanos Francisco y Gonzalo Bellido Vela, en representación de la firma, recogieron el, mientras que Santiago Jiménez Luque-Romero, en representación de, recogió elpor su propuesta. De igual modo, Adela Córdoba recibió, en representación de Bodegas Pérez Barquero, un accésit de esta tercera edición.