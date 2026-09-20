Aureliano Sáinz | Comprar votos

Me imagino que ya nada nos puede sorprender de lo que dice o hace Donald Trump. Son tantos los disparates a los que nos ha acostumbrado que, al igual que una lluvia fina que acaba empapando los cuerpos en esos días grises de invierno, los recibimos con total naturalidad, como si fueran los caprichos de un niño pequeño al que hay que complacer para que no siga gritando.Pero es que una de sus últimas ocurrencias nos traslada a épocas pretéritas en las que los caciques locales lograban atrapar la voluntad de los indefensos vecinos como si fueran meros juguetes de sus deseos que recibían como mandatos que imaginaban lanzados desde lo alto de un podio.Y como la vida política de Estados Unidos de alguna manera la tenemos que seguir al ser el país más poderoso del orbe, estamos pendientes de sus elecciones ya que sus resultados influyen especialmente en los países del mundo occidental.Como sabemos, el 3 de noviembre se celebrarán en ese país las elecciones legislativas de medio mandato (), que se corresponden con el punto medio de la legislatura de las elecciones presidenciales que se llevan a cabo cada cuatro años. En estas de medio mandato se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y los 33 o 34 de los 100 que conforman el Senado de los Estados Unidos.Puesto que la popularidad de Donald Trump ha caído en picado, y temiendo que las elecciones a la Cámara baja del Congreso de los Estados Unidos fueran ganadas por el Partido Demócrata (las del Senado son más difíciles de lograr), ya que sería un verdadero freno a sus disparatadas políticas, en la convención republicana celebrada en Texas el 9 y el 10 de este mes de septiembre, no se le ocurrió otra cosa que decir que “ofrecería 5.000 dólares a cada adulto estadounidense inscrito si su partido gana las elecciones de medio mandato el 3 de noviembre”. Eso sí, puntualizaba que esos miles de dólares no podrían ser utilizados para realizar compras en el país vecino de Canadá.Ante semejante propuesta uno llega a pensar que, este empresario metido a presidente, que ha amasado una fortuna de 2.000 millones de dólares en este periodo, no tiene ninguna vergüenza mostrar, en este mundo digitalizado en el que vivimos, que los votos pueden comprarse como cualquier producto que se exhibe en unos grandes almacenes.Pero no solo le resulta indiferente mostrar que las democracias pueden convertirse en meras fachadas de sistemas caciquiles o corruptos, sino también lanzar sus absurdas propuestas, ya que si tenemos en consideración que Estados Unidos cuenta con una población de 349 millones de ciudadanos, y que en las últimas elecciones presidenciales en la que se confrontó con Kamala Harris votaron 180 millones de adultos, resulta que con una sencilla multiplicación obtenemos la cifra de 900.000 millones de dólares a entregar. Inmediatamente uno se pregunta: ¿de dónde sacaría Donald Trump esta mareante cifra, pues estamos seguros que de sus bolsillos no saldría nada?Lo más asombroso de todo esto, a pesar de que a nosotros nos resulten auténticas majaderías, es que en sus mítines sus seguidores aplauden con entusiasmo todo lo que suelta como si fueran niños que creen todavía en los Reyes Magos (o en Papá Noel, ya que gran parte de su auditorio lo forman fieles seguidores de esas variopintas iglesias evangélicas que lo arropan).Ya están, pues, cercanas esas elecciones legislativas de medio mandato, y quienes pensamos que Donald Trump es un verdadero peligro para la paz mundial, lo mejor que puede ocurrir es que, a pesar de sus absurdas promesas, no alcancen la mayoría los republicanos que lo apoyan en la Cámara de Representantes para que pueda ser frenado en sus temibles decisiones.