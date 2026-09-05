José Antonio Hernández | La vacuna contra las adicciones

Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

Tras reconocer que está aumentando la cultura adictiva en todas las edades, José Antonio Marina analiza el funcionamiento de sus raíces biológicas, culturales y psicológicas, y explica cómo el incorrecto planteamiento de sus problemas determina erróneas soluciones.Nos ofrece una “vacuna” mental capaz de protegernos de esa propensión natural a la dependencia. Como ya nos tiene acostumbrados, su lenguaje, a pesar de ser riguroso y profundo, es claro y estimulante, y nos orienta para que, paso a paso, vayamos reconociendo nuestras conductas compulsivas y nos guía para que progresemos en el camino que nos acerque a la liberación.Parte de un hecho que no solemos tener en cuenta: que todos nosotros, con independencia de la edad, de la preparación intelectual, de la madurez ética y, por supuesto, de la profesión, podemos caer en alguna adicción, “porque nuestra especie depende de ello”. Es conveniente, por lo tanto, que conozcamos sus mecanismos con el fin de defendernos con una “vacuna eficaz”.Advierte cómo, en el ambiente social que respiramos, “tragamos”, sin advertirlo, ideas, actitudes y pautas de comportamientos que generan deseos y determinan adicciones como, por ejemplo, la conducta consumista, la tiranía de las modas, el éxito de los, el debilitamiento de la atención, el auge de los autoritarismos, la credulidad, las depresiones, la bipolarización política, las creencias conspiratorias, la fragilidad de las relaciones de pareja y el auge de las redes sociales…Explica con palabras claras, a pesar de su precisión, cómo la filosofía ayuda a la psicología apoyada en la neurología y propone una teoría que distingue tres niveles de personalidad: la heredada, la aprendida y la elegida. Responde a tres cuestiones fundamentales: ¿qué son las adicciones? ¿por qué sucede? y ¿por qué no suceden siempre?José Antonio Marina.Ariel.2026.978-84-344-4058-6.