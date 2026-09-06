Aureliano Sáinz | Gato por liebre

Me encuentro en la sala esperando para que me atienda el médico. Al momento, veo a una antigua compañera de la Facultad, con su marido y su hijo. Marisa se había jubilado hacía algunos años, por lo que la charla gira sobre el funcionamiento de la Universidad en estos tiempos agitados, de cambios continuos, de contratos precarios para el profesorado, de alumnos y alumnas que en cierta medida prolongan su adolescencia asustados por el mundo que se les viene encima.“Como te jubilaste hace cinco o seis años, no recuerdo bien, sabrás que la Inteligencia Artificial está en plena efervescencia entre los estudiantes”, le digo. “Es más, a pesar de las reiteradas advertencias, a ellos les indico que para los análisis que deben hacer, y que me remitirán por correo electrónico, no se les ocurra acudir a la IA, porque lo primero que deben aprender es a redactar bien, y después… ya veremos”, le comento a Marisa, mientras esta me observa intrigada ante el uso de un método de copiar que ella desconoce.“¿Y cómo sabes tú que te lo han hecho con IA?”, me pregunta. “La verdad es que a mí me resulta bastante fácil”, empiezo a aclararle. “Basta con empezar a leer lo que me presentan para darme cuenta de que ellos, ni de lejos, son capaces de escribir lo que muestran como propio”.“Ten en cuenta que, además, el trabajo lo realizan sobre obras mías, de modo que aparecen palabras que yo nunca he utilizado en mis escritos. A ello hay que sumar que lo que la IA les proporciona está gramaticalmente impecable; muy lejos de sus alcances cuando llegan a la Universidad”.Cuento ahora este hecho anecdótico tras haber visto y oído casualmente la música de un vídeo que muestro para que lo valoremos antes de comentarlo.Tanto Norah Jones como Eric Clapton me gustan mucho, por lo que escuché con atención ese dúo que forman y en el que se mezclan las voces de blues con las de jazz que se despliegan en el tema… Sin embargo, hay un pero que ponerle: ni la voz femenina es de Norah Jones ni la masculina es la de Eric Clapton; son aproximaciones a los tonos de sus voces.Luego, lo que ha logrado la IA es impecable desde el punto de vista del sonido; pero, a fin de cuentas, es un engaño para el escuchante, ya que ambos músicos en ningún momento han realizado ninguna grabación conjuntamente.Pero lo más curioso es que todos los que escriben comentarios elogiosos al tema, en distintos idiomas, no advierten que esas no son las voces de los dos protagonistas anunciados, como si dieran por sabido que el hecho de ser citados los nombres de estos dos artistas ya hay que considerar como ciertas sus voces.Creo que hace unas décadas se produjo una auténtica revolución tecnológica, cultural y social con la aparición de internet, equivalente a lo que supuso la aparición de la imprenta de Johannes Gutenberg en el siglo XV. En la actualidad, a un ritmo vertiginoso, se está implantando la inteligencia artificial, lo que implica otra gran transformación que ya está incidiendo en los mismos ámbitos que he citado.No me cabe la menor duda de que la implantación de la IA tendrá consecuencias muy favorables; pero, como toda transformación social, también tiene sus sombras, que iremos viendo en muy poco tiempo. Mientras tanto, lo mejor es irse informando para que no nos den “gato por liebre”, pues se abrirá una brecha grande entre los que dominan esta tecnología y quienes somos usuarios, con pocos conocimientos sobre ella.