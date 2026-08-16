Un racimo de casi tres kilos se impone en el XXXI Concurso Provincial del Llano del Espinar



FOTOGRAFÍA: AULA DE VITICULTURA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AULA DE VITICULTURA

El Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar celebró ayer su trigésimo primera edición en la Caseta Municipal de esta pedanía de Castro del Río, enclavada en plena Sierra de Montilla, con una cita que volvió a simbolizar el arranque de la vendimia en el marco Montilla-Moriles.El certamen comenzó a las 13.30 de la tarde y reunió a decenas de vecinos y visitantes alrededor de una iniciativa que, desde el año 1995, premia los mejores racimos de cada cosecha y permite anticipar cómo se desarrollará la campaña de recolección en el marco vitivinícola cordobés.Para determinar los ejemplares ganadores, el jurado estuvo integrado por Juan Rafael Portero Criado, Juan Portero Laguna y Ángela Portero Bellido —responsable del Aula de Viticultura del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles—, asistidos por el presidente de la, Antonio López Pérez-Barquero.Durante el proceso de valoración, el jurado recurrió al refractómetro para conocer la cantidad de azúcar presente en el jugo de la uva. También examinó otros parámetros relevantes, como el peso, la apariencia y el estado sanitario de cada uno de los ejemplares presentados. En ese sentido, Ángela Portero recordó que el Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar ofrece una “previsión bastante certera” de cómo será la vendimia en el marco Montilla-Moriles.En total, el certamen reunió 55 racimos, tanto de Pedro Ximénez como de otros vidueños. Este último término engloba un conjunto de variedades que, por norma general y debido a su maduración más tardía, se recogen al final de la campaña, después de la uva autóctona. Entre ellas figuran variedades conocidas como Airén, Malvar, Palomino Fino o Riesling.El primer premio en la categoría Pedro Ximénez recayó en José Rosa, habitual de este certamen, que presentó un racimo de 2,890 kilos y obtuvo los 200 euros destinados al ganador. El segundo puesto fue para José Luis Rosa, con un ejemplar de 2,606 kilos, por el que recibió un premio de 100 euros. Por su parte, Cristina Castro consiguió el tercer premio de esta categoría con un racimo de 2,145 kilos, dotado de un lote de vino deEn la categoría Libre, Rodrigo e Isabel Adamuz se hicieron con el primer premio gracias a un racimo de 5,500 kilos. Este apartado, reservado a variedades diferentes de la Pedro Ximénez, estaba dotado con 100 euros. De igual modo, Álvaro Urbano recibió el premio correspondiente al racimo Pedro Ximénez con mayor graduación, después de que su ejemplar alcanzara los 14,60 grados Baumé. Este galardón estaba dotado con 50 euros. El reconocimiento a la Mejor Presencia recayó en Luis Bujalance, que concurrió al certamen con un racimo Pedro Ximénez de 2,217 kilos y obtuvo como premio un lote de vino.La entrega de premios contó con la presencia del alcalde de Castro del Río, Julio Criado Gámiz, así como de Ana Rosa Ruz Carpio, vicepresidenta cuarta de la Diputación de Córdoba y delegada de Hacienda y Fondos Europeos, quienes acompañaron a los participantes y responsables de esta tradicional convocatoria.Más allá de los resultados, el concurso volvió a poner de manifiesto la estrecha relación que existe entre el cultivo de la vid y la vida social del Llano del Espinar. La celebración cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Castro del Río y la colaboración de entidades como la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora, una entidad que dispone actualmente de unos 800 socios que aportan cosecha: alrededor de 230 entregan uva, mientras que el resto lleva aceituna o ambos productos.El presidente de la entidad, Antonio López Pérez-Barquero, defendió que “es importante apoyar cualquier actividad que se haga alrededor de la viña, ya que contribuye a darle relevancia a un cultivo fundamental para la zona Montilla-Moriles”.Asimismo, el máximo responsable de La Aurora destacó la dedicación de las personas que participaron en la trigésimo primera edición del certamen y reconoció que “quien presenta un racimo a un concurso de estas características es porque tiene una viña bien cuidada y, por tanto, porque se trata de un buen viticultor que hace todas sus labores bien hechas”.Por último, Antonio López Pérez-Barquero hizo hincapié en las características de la uva Pedro Ximénez y señaló que “el tamaño que puede alcanzar un racimo de uva Pedro Ximénez es más que considerable y, de hecho, por encima de nuestra variedad autóctona, los racimos más grandes solo se encuentran en los vidueños”.