José Antonio Hernández | Cimientos éticos



ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

La clave que explica la coherencia entre sus juiciosos análisis y su conducta familiar, profesional y social, constituye la mejor —la única— manera de explicar cómo su calidad humana cimentada en las convicciones éticas, en el rechazo de las imposiciones arbitrarias y en su capacidad ilimitada para conversar, dialogar y debatir los asuntos importantes, buscar consensos y alcanzar acuerdos.Sus líneas vitales dibujan el perfil de un profesor que, contra los vientos de las convenciones tradicionalistas y contra las mareas de las corrientes pseudoprogresistas, se propuso saltar todas las barreras artificiales que impedían consumar su crecimiento personal o que frenaban el cumplimiento de las tareas ineludibles exigidas por sus dotes intelectuales y reclamadas por su conciencia moral.Sencillo y esperanzado, Sebastián es un perspicaz observador de la vida, un ameno conversador y un contador de deliciosas historias capaces de trasladarnos en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Sus relatos, salpicados de referencias apoyadas en datos concretos y en fechas exactas, brillan con exactitud de un cronista riguroso.Amable y, a veces, impaciente, con sus observaciones cargadas de chispa y de razón, nos enseña a valorar y a vivir la vida, a hacer las cosas bien, a despojarnos de poses ridículas, de fórmulas estereotipadas, de posturas artificiales porque —como él afirma— “las máscaras no ocultan nuestra radical pequeñez”.Sebastián constituye una de las pruebas más contundentes de la inagotable capacidad que poseen los seres humanos para seguir creciendo y produciendo frutos, para, acrecentando la conciencia del tiempo y del espacio en los que viven, hacer más habitable el entorno familiar y para construir una sociedad más solidaria.Culto, atento, observador y de palabra fácil, es enemigo de las ambigüedades y de los circunloquios, y asume la vida como un horizonte abierto a experiencias siempre inéditas y como una rica cadena de oportunidades para seguir aprendiendo. Estoy convencido de que uno de sus motores más activos es el profundo amor al pueblo y a su pueblo.Quizás aquí radique el secreto de su notable habilidad para tratar con respeto a los hombres sencillos y para relacionarse con naturalidad con la gente ilustrada. La claridad de sus palabras, fieles trasuntos de la claridad de sus ideas, constituye la manifestación directa de su sólida formación humanista.