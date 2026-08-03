La vendimia francesa contará con unos 10.800 trabajadores andaluces

La Federación de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado su informe anual sobre la situación de las personas trabajadoras españolas que se desplazarán a Francia para participar en la campaña de la vendimia de 2026, que contará con unos 14.500 vendimiadores, alrededor de 10.800 de ellos procedentes de Andalucía.Las personas vendimiadoras españolas vuelven a constituir el colectivo nacional más numeroso dentro de este flujo migratorio laboral. Según la organización sindical, esta presencia se explica por la experiencia, la profesionalidad y la buena reputación que mantienen ante los empleadores franceses. En torno al 90 por ciento de quienes acudirán este año ya ha participado en anteriores campañas.En cuanto a las perspectivas de la campaña, el responsable del sector agrario de la Federación Estatal de Industria de Comisiones Obreras, Vicente Jiménez, ha explicado que “la previsión para la cosecha vitivinícola de 2026 en Francia indica una producción que, aunque no es catastrófica, se espera que sea menor a la media de los últimos años. Las condiciones climáticas adversas, como lluvias, enfermedades, y sequías, han afectado negativamente a varios departamentos vinícolas, resultando en rendimientos más bajos”.Por otro lado, el informe señala que aproximadamente el 75 por ciento de las 14.500 personas que integrarán la campaña partirá desde Andalucía. Granada y Jaén concentrarán buena parte de estas salidas. En concreto, Comisiones Obreras calcula que el 53,3 por ciento de las personas vendimiadoras andaluzas procederá de ambas provincias, hasta sumar unas 8.000.Además, aunque en cantidades considerablemente menores, también viajarán personas procedentes de Cádiz, fundamentalmente de la comarca de la Sierra; de la Campiña y la Sierra Sur de Sevilla; y de distintos municipios cordobeses del Valle de los Pedroches. Entre estas localidades figuran Villanueva de Córdoba, Cardeña, Pozoblanco, Añora, Conquista, Alcaracejos, Belalcázar, Hinojosa del Duque y Dos Torres.De igual modo, la campaña recibirá trabajadores de la provincia de Málaga, especialmente de municipios pertenecientes a las comarcas de Ronda y Antequera, además de Teba. También se desplazarán personas desde otras comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.En ese sentido, Vicente Jiménez ha destacado que “la mayor parte de estas personas repiten cada año, lo que demuestra una altísima profesionalidad ante los empleadores franceses”. Esta continuidad refleja el peso que mantienen los temporeros españoles en una campaña agrícola que cada año origina el mayor desplazamiento laboral al extranjero del país.La Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía también ha relacionado esta migración temporal con la situación del campo andaluz. Su secretario general, José Hurtado, ha explicado que “esta ocupación permite a la clase trabajadora sumar las jornadas necesarias para acceder al subsidio agrario, paliando la externalización y la precariedad de un sector que expulsa a su mano de obra”.Y es que la organización sindical sitúa entre sus principales reivindicaciones la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras del campo en España. El sindicato ha señalado que “la vendimia francesa moviliza al mayor flujo migratorio laboral de nuestro país debido a que se hace bajo unas condiciones sociolaborales mucho más favorables, como el salario neto, que se ha fijado en 9,74 euros la hora, permitiendo alcanzar ingresos que oscilan entre 1.900 y 2.337 euros mensuales”.No obstante, los responsables sindicales han alertado sobre las prácticas abusivas que pueden producirse durante los procesos de contratación. La organización ha recordado que el acceso a las ofertas laborales es gratuito y ha asegurado que mantiene activos sus mecanismos de vigilancia y movilización para erradicar los abusos y evitar vulneraciones de los derechos de las personas trabajadoras. Asimismo, Comisiones Obreras ha vuelto a reclamar unas condiciones dignas para el sector agrario y un convenio colectivo “que eviten los casos de explotación que se producen con demasiada frecuencia en nuestro sector agrario”.Finalmente, los representantes sindicales han presentado la Guía Actualizada Informativa Sociolaboral de la Vendimia 2026 y una infografía de buenas prácticas sobre seguridad e higiene en las tareas de la campaña. La Federación de Industria de Comisiones Obreras pondrá a disposición de las personas vendimiadoras sus locales, teléfonos, medios telemáticos y representantes sindicales en las zonas de salida. La información también podrá consultarse en la página web