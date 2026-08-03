La Diputación destina 200.000 euros a ayudas para facilitar los cuidados de personas dependientes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una convocatoria dotada con 200.000 euros para sufragar la adquisición de medios técnicos, funcionales o instrumentales que mejoren la autonomía y la calidad de vida de personas dependientes, con discapacidad o en proceso oncológico residentes en municipios cordobeses de menos de 50.000 habitantes.La convocatoria busca facilitar el acceso a productos y dispositivos que ayuden a estas personas a desarrollar las actividades cotidianas y permanecer en su domicilio habitual. La responsable del Área en la institución provincial, Irene Aguilera, explicó que “estas ayudas tienen también el propósito de mejorar la capacidad de las personas cuidadoras para llevar a cabo las actuaciones básicas en la vida diaria en su domicilio habitual”.En ese sentido, la delegada de Derechos Sociales destacó que “el objetivo principal de esta convocatoria es garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad o dependencia puedan seguir residiendo en sus hogares con las mayores cotas de dignidad y autonomía posibles”.Además, Aguilera hizo hincapié en “el compromiso de la institución provincial con las políticas sociales, porque para nosotros es una prioridad mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y en esta apuesta decidida seguiremos trabajando”.Las ayudas están dirigidas a personas que residan en municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia de Córdoba y tengan reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus grados. También podrán beneficiarse quienes cuenten con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento y los pacientes oncológicos que se encuentren en proceso terapéutico.Por otro lado, la convocatoria contempla la adquisición de medios destinados a adaptar el hogar a las necesidades de sus residentes. Entre los elementos subvencionables se encuentran las camas articuladas, las mesas auxiliares, los asientos elevadores y los extensores de patas para elevar muebles.De igual modo, las ayudas podrán sufragar productos que faciliten la alimentación, como vajillas adaptadas, cubiertos con mangos anatómicos y tablas de cortar antideslizantes. En el apartado de higiene personal se incluyen las sillas de ducha con ruedas, los asideros para duchas y los sistemas de lavado tipo bidé.Asimismo, podrán recibir financiación los dispositivos de comunicación destinados a personas con movilidad reducida, así como las prótesis capilares adaptadas o las pelucas oncológicas. La convocatoria abarca, de esta forma, recursos vinculados tanto a las actividades básicas en el domicilio como a necesidades específicas surgidas durante un proceso terapéutico.En cambio, quedan expresamente excluidas las obras de adecuación funcional de las viviendas, incluidas aquellas que resulten necesarias para instalar las ayudas técnicas y funcionales. Tampoco podrán subvencionarse las gafas graduadas destinadas a corregir defectos de refracción ni los audífonos.En cuanto a la cuantía, la subvención no podrá superar en ningún caso el 80 por ciento del coste total del medio adquirido ni alcanzar un importe superior a 2.000 euros. La ayuda tendrá carácter prepagable una vez publicada la resolución definitiva, salvo cuando la actividad ya se haya realizado, supuesto en el que el abono se efectuará después de que el beneficiario presente la correspondiente justificación.La financiación podrá cubrir total o parcialmente los medios materiales técnicos, funcionales o instrumentales adquiridos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2027, ambas fechas incluidas. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 24 de agosto.