Seis creadores de contenido descubren desde hoy la oferta enoturística de Montilla-Moriles

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo, inicia hoy un viaje de familiarización por Córdoba, Montilla, Moriles, Monturque y Lucena para mostrar la oferta enoturística de la Campiña cordobesa a seis creadores de contenido que reúnen alrededor de dos millones de seguidores en sus perfiles sociales.La iniciativa, que se prolongará hasta el viernes, combinará visitas a bodegas, catas, gastronomía, patrimonio y actividades culturales. Montilla ocupará un lugar destacado en el recorrido, con paradas en, Los Insensatos y Bodega Rockera Cabriñana, además de un almuerzo en la Taberna Bolero.La delegada de Turismo en la Diputación de Córdoba y vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Narcisa Ruiz, explicó que "se trata de una acción de promoción muy específica con creadores de contenido para dar difusión y divulgación a nuestro territorio a través de una herramienta tan importante como las redes sociales".La propuesta da continuidad a una experiencia desarrollada el pasado año en torno a los castillos y las comarcas de Los Pedroches y la Subbética. En ese sentido, Ruiz recordó que "la experiencia del año pasado con la acción que se realizó enfocada en los castillos y en las zonas de la Subbética y Pedroches nos arrojó unos resultados excepcionales de ahí que tengamos esta idea de continuar con esta experiencia y repetir con una acción" como esteEl enoturismo constituye el eje central de esta nueva acción promocional, que pretende difundir los recursos vinculados a los viñedos, las bodegas, los vinos y la gastronomía de los municipios de la Campiña. La vicepresidenta del Patronato señaló que "uno de los grandes sectores o tipologías del turismo ahora mismo es el ecoturismo y en este sector o ámbito se encuentra el enoturismo, donde tenemos mucho que decir por eso este año hemos trabajado para potenciar la zona de la campiña".El programa comenzará hoy en Córdoba capital, donde los participantes tomarán parte en una experiencia inmersiva por varias tabernas y realizarán una visita turística por la ciudad. La expedición viajará mañana jueves hasta Montilla para conocer Bodegas Alvear y el original proyecto enológico de Los Insensatos.Tras el almuerzo en la Taberna Bolero, que regenta Carlos García Santiago, los creadores de contenido acudirán por la tarde a la Bodega Rockera Cabriñana. Posteriormente, a las 20.30 de la tarde, se desplazarán hasta Moriles para participar en una experiencia que incluirá una cata y una cena en la Bodega Lagar Santa Magdalena.El recorrido continuará el viernes en Monturque, donde el grupo visitará las Cisternas Romanas. Después viajará a Lucena para conocer la Casa de los Mora y las Bodegas Ruiz Canela, antes de almorzar en Japanish. La programación concluirá con el regreso a Montilla y la asistencia, por la noche, al Festival Enamoriles.La selección de los participantes se ha centrado especialmente en perfiles dedicados a la gastronomía, los vinos, los viñedos, las bodegas y los viajes. Ruiz insistió en que "hemos seleccionado a seis creadores de contenido que combinan una especialización en el sector, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la gastronomía, los vinos, los viñedos y las bodegas. Destacan, entre estos perfiles, el de la sumiller Marta Clot, que cuenta ella sola cuenta con una cantidad de seguidores impresionante".Entre los participantes se encuentra Marta Clot, conocida en las redes sociales comoy considerada la sumiller con más seguidores de España, pues reúne a más de 600.000 personas entre Instagram y TikTok. La divulgadora, que aborda el mundo del vino de una manera directa, divertida y sencilla, se graduó como sumiller en el CETT de Barcelona y desarrolló su carrera profesional en Wine Palace. Además, Marta Clot colabora en el pódcast gastronómico, de Time Out, ha formado parte del jurado del Concours Mondial de Bruxelles y pertenece al comité de cata de Wine is Social, un club de vinos en línea.También participa José María Toro, responsable de, uno de los blogs gastronómicos más conocidos de España y con 57.000 seguidores en Instagram. A él se suma Alberto Ribas (), bloguero y creador de contenido gallego especializado en turismo y gastronomía que difunde experiencias de viaje y promociona tanto destinos emergentes como la cultura y la cocina locales.Otro de los integrantes del viaje es David García, conocido en las redes sociales como. El creador de contenido lleva más de ocho años recorriendo el mundo de manera independiente y elaborando sus propias rutas. Su comunidad supera el medio millón de seguidores entre Instagram y TikTok. De igual modo, la campiña recibirá a la sevillana Mónica Rosón (), comunicadora especializada en vino y gastronomía, sumiller desde 2018 y finalista de los Vino Influencers Awards.La relación de participantes se completa con Iosu López, conocido como. El videoperiodista y creador de contenido lleva 25 años recorriendo el mundo y dirige desde 2011 Mochileros TV, uno de los proyectos y programas de viajes en español más populares.La responsable provincial de Turismo destacó la audiencia conjunta de los seis perfiles y afirmó que "entre todos estamos hablando de que alcanzamos una suma de seguidores de unos 2 millones por lo que esperamos un gran alcance e interacción al realizar este 'blog trip' en nuestra provincia".Finalmente, Ruiz subrayó que "estamos poniendo en valor nuestra rica gastronomía y las experiencias que tienen que ver con todos los rincones puesto que las visitas combinan lo cultural, lo gastronómico y las vivencias, ofrecemos algo único con lo que experimentar emociones diferentes a lo que hayan podido vivir en otro lugar".