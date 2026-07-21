La Diputación financiará 784 proyectos en la provincia con una inversión de 20,6 millones

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba presentó ayer el Plan Diputación Invierte 2026, una convocatoria dotada finalmente con 20,6 millones de euros que permitirá desarrollar 784 actuaciones en 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas y diez mancomunidades de la provincia para reforzar los servicios municipales y financiar distintos proyectos de inversión.El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, informó de que se trata de "un plan que dotado con un crédito final de 20.600.000 euros, permitirá desarrollar un total de 784 actuaciones en 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas (ELA) y diez mancomunidades de la provincia".Además, Fuentes destacó el incremento experimentado por las inversiones durante los últimos ejercicios. En este sentido, afirmó que "desde 2024 se ha aumentado el gasto de inversión en 12 puntos porcentuales, variando así la tendencia de ejercicios anteriores". El crédito disponible ha crecido un 26,4 por ciento entre 2023 y 2026, al pasar de 16,3 millones a 20,6 millones de euros.El máximo responsable de la Diputación señaló que "nos encontramos ante un plan que viene a reforzar y garantizar los servicios públicos municipales, y que en esta ocasión nos permite transferir a los ayuntamientos financiación para hacer frente a la reparación de las infraestructuras afectadas por el tren de borrascas que asoló a la provincia durante el invierno".Por otro lado, las actuaciones incluidas en Diputación Invierte 2026 dispondrán de un plazo de ejecución de 18 meses, comprendido entre enero de este año y el 30 de junio de 2027. El plan será sometido al Pleno de la Diputación este miércoles y está prevista su publicación el jueves 23 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia.A partir de esa publicación se abrirá un periodo de alegaciones de cinco días. La institución provincial prevé culminar la tramitación con la firma de los convenios específicos con los ayuntamientos el próximo 31 de julio. Fuentes explicó que "los proyectos incluidos en este Diputación Invierte deberán ejecutarse en un periodo de 18 meses que irá desde el mes de enero del presente ejercicio hasta el 30 de junio de 2027".En cuanto al reparto del presupuesto, el programa está estructurado en cinco grandes áreas de gasto. La primera se centra en los servicios públicos básicos y cuenta con 8.056.013,98 euros para la ejecución de 275 proyectos. Dentro de este apartado sobresalen los 3.472.005,38 euros destinados a urbanismo y obras públicas.De igual modo, el bloque de servicios públicos básicos reserva 2.528.402,32 euros para actuaciones relacionadas con el alcantarillado, el abastecimiento de agua, los residuos sólidos urbanos, la limpieza, el alumbrado y los cementerios. A estas partidas se suman fondos para iniciativas medioambientales y otros 611.431,72 euros para seguridad y movilidad.La segunda área está dedicada a la protección y la promoción social. Este apartado reúne 31 proyectos y dispone de una cuantía global de 910.178,02 euros. A su vez, el tercer eje del programa financiará bienes públicos preferentes mediante una inversión de 7.690.257,55 euros distribuida entre 319 proyectos. El ámbito deportivo recibirá 3.034.317,02 euros, mientras que las intervenciones relacionadas con la protección del patrimonio contarán con 2.634.884,22 euros.También se destinarán 1.276.041,03 euros a proyectos culturales y 745.015,28 euros a actuaciones educativas. De este modo, este tercer apartado concentra iniciativas vinculadas al deporte, la conservación patrimonial, la cultura y la educación en los municipios cordobeses.Por su parte, el área destinada a actuaciones de carácter económico comprende 79 proyectos y una inversión de 2.068.189,23 euros. La promoción turística recibirá 844.870,38 euros, mientras que la reparación de caminos de titularidad municipal contará con una partida de 624.102,25 euros.Asimismo, el desarrollo empresarial dispondrá de 488.062,63 euros y las acciones relacionadas con el comercio o las ferias recibirán 111.153,97 euros. Fuentes detalló que se trata de "acciones dirigidas a la promoción turística", la reparación de caminos municipales, el impulso empresarial y las iniciativas comerciales.El quinto y último apartado está reservado a actuaciones generales. Según la información ofrecida por el presidente de la Diputación, este eje incluye 90 proyectos y una aportación presupuestaria de 1.871.002,02 euros para favorecer el desarrollo de acciones que afecten al ámbito municipal.En ese sentido, Fuentes insistió en que "hoy damos a conocer los detalles de un plan de inversión orientado a cambiar la realidad de nuestros municipios, así como al desarrollo de acciones que permitan que la ciudadanía viva mejor en su pueblo, reduciendo las desigualdades entre territorios".Finalmente, el presidente provincial destacó la colaboración mantenida con los responsables de los municipios durante la elaboración y tramitación del programa. Fuentes remarcó que "este Diputación Invierte supone además el trabajo conjunto y la colaboración con los alcaldes y alcaldesas de la provincia".El proceso comenzó el pasado 11 de marzo y continuará ahora con la aprobación plenaria, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y la apertura del plazo de alegaciones. La firma de los convenios específicos permitirá que los ayuntamientos dispongan de las partidas necesarias para poner en marcha sus respectivos proyectos.