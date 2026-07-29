Nuevas ofertas de empleo

Técnico comercial (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de técnico comercial en Priego de Córdoba para trabajar a jornada completa con contrato laboral indefinido. Entre las funciones principales destacan la captación activa de clientes para suministros eléctricos y de gas, el asesoramiento energético personalizado, la elaboración de ofertas comerciales y el desarrollo de la cartera. Se exige nivel de enseñanzas de bachillerato, automóvil y permiso de conducir B. Se requiere clara orientación comercial, proactividad y manejo de herramientas digitales. El horario laboral es de lunes a jueves de 8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, y los viernes de 8:30 a 15:00 horas, ofreciendo un salario bruto mensual de 20.000 euros. El plazo de inscripción finaliza el 6 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/07/2026
Enfermero/-a (Benamejí)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en Benamejí para desempeñarse en una residencia de mayores. El contrato de trabajo es de carácter laboral indefinido a jornada parcial, estableciendo una dedicación de 27 horas semanales con un horario rotativo según el cuadrante del centro. Las funciones a desarrollar corresponden a las propias de la ocupación dentro del cuidado asistencial de los usuarios. Para acceder a la vacante es imprescindible contar con la titulación de Diplomatura o Grado en Enfermería. La retribución fijada es de un salario bruto mensual de 889 euros, sin las pagas extras incluidas. El plazo para inscribirse finaliza el 5 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/07/2026
Conductor/-a de camión (Doña Mencía)Se oferta un puesto de conductor o conductora de camión en Doña Mencía para trabajar a jornada completa mediante un contrato laboral temporal de 90 días de duración. Las tareas a desarrollar corresponden a las propias del transporte de mercancías. Como requisitos imprescindibles, la persona candidata debe contar con la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente, el permiso de conducir C+E y la tarjeta de cualificación del conductor. El horario fijado es de 7:00 a 15:00 horas y la retribución asciende a un salario bruto mensual de 1.800 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 5 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/07/2026
Camarero/-a de sala (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de camarero o camarera de sala en Priego de Córdoba para trabajar a jornada completa mediante un contrato laboral fijo discontinuo. La persona contratada desempeñará las tareas propias de la profesión en un restaurante, desarrolladas en régimen de jornada seguida. La oferta requiere contar con la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente, así como acreditar una experiencia previa mínima de 6 meses en la ocupación. Asimismo, se valorará poseer el carnet de manipulador de alimentos. El empleo contempla una retribución bruta mensual de 1.230 euros sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 5 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/07/2026
Panadero/-a (Lucena)Se oferta un puesto de panadero o panadera en Lucena bajo un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales del desempeño consisten en la elaboración de masas, el formado, la fermentación y la cocción de productos. La retribución económica fijada es de 1.425 euros brutos mensuales, con las pagas extras debidamente prorrateadas. El horario laboral establecido es de carácter nocturno. Como requisitos imprescindibles, la persona candidata debe contar con el título de graduado escolar o equivalente y poseer el permiso de conducir tipo B. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de trabajo finaliza el 31 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/07/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Operario de saneamiento y fugas (Montilla)Una empresa de construcción y saneamiento oferta un puesto de operario de saneamiento y fugas en Montilla. Las funciones principales abarcan el apoyo en desatascos, localización de fugas, rehabilitación de tuberías sin obra y mantenimiento del material. Se ofrece contrato estable, formación continua, vehículo, herramientas y salario según experiencia. Se requiere carné B, disponibilidad para viajar, compromiso y trabajo en equipo, valorándose conocimientos en fontanería u obra civil sin exigirse experiencia previa. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo electrónico estructuraspino@gmail.com o contactar a través de los teléfonos 657 682 523 y 685 278 645.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/07/2026
Enfermeros (Benamejí)Se ofertan dos puestos de enfermero en Benamejí para prestar servicios en una residencia de mayores. La contratación es de carácter laboral indefinido a jornada completa con un horario rotativo según el cuadrante del centro. Quienes opten a las vacantes deberán cumplir con las funciones propias de la ocupación dentro del ámbito de la atención sanitaria a personas mayores. Para participar en el proceso de selección es imprescindible contar con la Diplomatura o el Grado en Enfermería. Las condiciones laborales contemplan un salario bruto mensual de 1.375 euros con pagas extras no incluidas. El plazo de inscripción finaliza el 5 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/07/2026
Fisioterapeuta (Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta en Córdoba para trabajar en una residencia privada de personas mayores. La contratación es de carácter laboral temporal, con una duración del contrato fijada en 1.825 días, para desarrollarse a jornada completa en turnos de mañanas o tardes. Las tareas asignadas serán las funciones propias de un fisioterapeuta en el ámbito residencial asistencial. Entre los requisitos imprescindibles, las candidaturas deben contar al menos con la titulación de Diplomatura o Grado en Fisioterapia. La oferta contempla una retribución con un salario bruto mensual de 1.698 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 4 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/07/2026
Albañiles (Lucena)Se ofertan diez puestos de albañil en Lucena para trabajar a jornada completa mediante un contrato laboral temporal de 90 días de duración. Las labores comprenden la realización de trabajos de construcción, la gestión de materiales y herramientas, el mantenimiento de registros y la atención al cliente. Las candidaturas deben contar con una experiencia mínima acreditada de 12 meses en la ocupación, además de automóvil y permiso de conducir B. La oferta fija un horario de 7:00 a 15:00 horas y una retribución bruta mensual de 2.000 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 4 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/07/2026
Albañil (Moriles)Se oferta un puesto de albañil en Moriles para trabajar a jornada completa mediante un contrato laboral temporal de 90 días de duración. Las funciones incluyen la ejecución de trabajos de construcción y albañilería, la gestión de herramientas y materiales, el mantenimiento de registros y la atención al cliente. Para optar a la vacante es imprescindible acreditar una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, además de contar con automóvil y permiso de conducir B. La oferta establece un horario de 7:00 a 15:00 horas y una retribución bruta mensual de 2.000 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 4 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/07/2026
Personal de mantenimiento (Lucena)Se oferta un puesto de personal de mantenimiento en Lucena para el Club de Tenis La Torca, con un contrato laboral temporal de 150 días a jornada completa. Las funciones principales abarcan el mantenimiento preventivo y correctivo de las pistas de tenis, zonas comunes, jardines e instalaciones generales del club. La retribución mensual es de 1.492 euros brutos, con pagas extras prorrateadas. Es imprescindible contar con experiencia previa de tres meses, título de graduado escolar, permiso de conducir tipo B y vehículo propio. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 31 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/07/2026
Fisioterapeuta (Palma del Río)Se oferta un puesto de fisioterapeuta en Palma del Río para llevar a cabo labores de fisioterapia, rehabilitación y gestión de pacientes. El contrato ofrecido es de carácter laboral indefinido, bajo una jornada completa. La retribución económica fijada para este desempeño asciende a 1.747 euros brutos mensuales, con las pagas extras debidamente prorrateadas. El horario de trabajo está establecido de 11:00 a 20:00 horas. Como requisito imprescindible, la persona aspirante debe estar en posesión de la titulación oficial de Grado en Fisioterapia. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 1 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/07/2026
Enfermeros (Córdoba)Se ofertan dos puestos de enfermero en Córdoba para cubrir cuidados generales mediante un contrato laboral indefinido a jornada completa. La retribución mensual fijada es de 1.613 euros brutos, sin pagas extras prorrateadas. El horario laboral se distribuye en turnos de mañana, de 8:00 a 15:00 horas, o tarde, de 15:00 a 22:00 horas. Las funciones incluyen la atención sanitaria a usuarios, administración de medicación, control de constantes y gestión de historias clínicas. Se requiere estar en posesión de la diplomatura o el grado en enfermería. El plazo de inscripción para optar a estas vacantes finaliza el 1 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/07/2026
Carretillero/-a (Lucena)Se oferta un puesto de carretillero o carretillera en Lucena. La ocupación principal consiste en el manejo de carretilla elevadora. El contrato es de carácter laboral temporal, con una duración establecida de 90 días, y se realiza bajo una jornada completa. La retribución económica fijada para este desempeño asciende a 1.300 euros brutos mensuales, sin pagas extras prorrateadas. El horario de trabajo está organizado en dos bloques, de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Como requisito imprescindible, la persona aspirante debe poseer formación como operador o operadora de carretilla elevadora. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 1 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/07/2026
Enfermeros (Puente Genil)Se ofertan dos puestos de enfermero en Puente Genil con contrato laboral indefinido a jornada parcial. Las tareas incluyen la realización de valoraciones de cuidados a residentes, la administración de medicamentos y cuidados paliativos, la validación de planes de cuidados, la supervisión del personal auxiliar y el control de coagulación. Como requisito imprescindible, la persona candidata debe disponer del Grado o la Diplomatura en Enfermería. La oferta fija una dedicación de 7 horas diarias en turnos de 7:30 a 14:30 horas y de 14:30 a 21:30 horas, ofreciendo un salario bruto mensual de 1.567 euros sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 3 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/07/2026
Auxiliares de enfermería (Puente Genil)Se ofertan dos puestos de gerocultor o auxiliar de enfermería en Puente Genil mediante contrato laboral temporal de 180 días a jornada parcial. Las tareas incluyen el cumplimiento del protocolo de cuidados, ayuda a la autonomía, asistencia en la alimentación, administración de medicación oral indicada por enfermería y tutorización de alumnado. Se exige formación e inserción laboral con titulación de educación secundaria de primera etapa, certificados en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o titulación reglada en Sanidad o Servicios Socioculturales. El puesto fija 7 horas diarias en turnos de 7:30 a 14:30 horas y de 14:30 a 21:30 horas, con 1.160 euros brutos mensuales. El plazo finaliza el 3 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/07/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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