Lagar Los Raigones abre mañana la vendimia de 2026 en la Sierra de Montilla

Eliniciará mañana la vendimia de 2026 en la Sierra de Montilla con la recolección nocturna y manual de una parcela de Sauvignon Blanc, destinada a la elaboración de su vino blanco joven, tras una campaña agrícola marcada por unas condiciones climáticas favorables y unas excelentes expectativas de calidad.La firma, una de las referencias de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y de la Asociación de Lagares de la Sierra de Montilla, abrirá la campaña con la recogida de la uva en la denominada Viña del Arroyo. Los trabajos se desarrollarán entre la medianoche y las 6.00 de la mañana para aprovechar las temperaturas más bajas de la madrugada y preservar las condiciones del fruto.Además, la recolección se realizará manualmente y en cajas de 15 kilos, un procedimiento con el que se pretende evitar la rotura de los granos antes de su llegada al lagar. Posteriormente, la uva será seleccionada en una mesa antes de pasar al estrujado, dentro de un proceso orientado a mantener la máxima calidad de la materia prima.El inicio de la vendimia pondrá el broche a la campaña agrícola 2025-2026, que ha avanzado de manera muy satisfactoria durante todo el ciclo vegetativo del viñedo. Las condiciones registradas en los últimos meses han permitido que la uva llegue a la recta final de su maduración con un magnífico estado sanitario y una concentración adecuada de azúcares.En ese sentido, Santiago Jiménez Luque-Romero, uno de los responsables de Lagar Los Raigones junto a sus hermanas Ángela y Charo, afirma que “el comportamiento del viñedo durante todo su ciclo vegetativo ha sido muy satisfactorio, permitiendo alcanzar un excelente estado sanitario de la uva y unas previsiones muy optimistas de cara a la calidad de la cosecha”.Las lluvias acumuladas durante el otoño y el invierno alcanzaron los 961 litros por metro cuadrado y proporcionaron una importante reserva de agua en los suelos de la Sierra de Montilla. Esta disponibilidad hídrica favoreció un desarrollo equilibrado de las cepas antes de la llegada de la primavera.Posteriormente, la estabilidad de las condiciones meteorológicas propició una brotación uniforme, una buena floración y un excelente cuajado de los racimos. Las elevadas temperaturas diurnas propias del verano han acelerado después el proceso de maduración, aunque sin comprometer el equilibrio del fruto, debido a que las noches han sido mucho más frescas que en años anteriores.Por otro lado, los controles efectuados durante las últimas semanas han confirmado la evolución favorable de las diferentes parcelas. Jiménez Luque-Romero señala que “los controles realizados durante las últimas semanas confirman una evolución muy positiva de la uva, que presenta un magnífico estado sanitario y una adecuada concentración de azúcares, características que permiten prever una vendimia de gran nivel y una añada con vinos de extraordinaria calidad”.La recogida de la variedad Sauvignon Blanc abrirá una vendimia que continuará aproximadamente diez días después con la Pedro Ximénez, siempre que la evolución de la maduración avance conforme a las previsiones. Esta última es la uva más emblemática de la zona Montilla-Moriles y la base de algunos de los vinos más representativos de la comarca.Con la entrada de la Pedro Ximénez comenzarán las labores para elaborar los vinos más emblemáticos del lagar: el, ely el. La bodega afrontará este proceso manteniendo su apuesta por la calidad y su respeto por la tradición vitivinícola de la Sierra de Montilla.Y es que la vendimia representa el momento culminante de una labor que se prolonga durante todo el año. Detrás de cada racimo se encuentra el trabajo continuado de los viticultores, encargados de atender las cepas a lo largo de los doce meses para conseguir una materia prima que reúna las mejores condiciones posibles.Santiago Jiménez Luque-Romero destaca que “la vendimia constituye el momento culminante de todo un año de trabajo en el viñedo”. Asimismo, el responsable del lagar manifiesta que “detrás de cada racimo existe el esfuerzo constante de los viticultores, que cuidamos las cepas durante los doce meses del año para obtener una materia prima excepcional”.De igual modo, la nueva campaña supondrá para Lagar Los Raigones la continuidad de una tradición familiar vinculada desde hace generaciones al cultivo de la vid y a la elaboración de vinos. Santiago Jiménez Luque-Romero subraya que “en Lagar Los Raigones, esta nueva campaña supone además la continuidad de una tradición familiar ligada al cultivo de la vid y a la elaboración de vinos desde hace generaciones”.El comienzo de la recolección volverá a situar a la Sierra de Montilla entre los primeros territorios vitivinícolas de Europa en iniciar la vendimia. Las condiciones climáticas y las características de sus suelos favorecen una maduración temprana y permiten obtener vinos con una personalidad estrechamente ligada a este enclave de la campiña cordobesa.Lagar Los Raigones afronta así la vendimia de 2026 con optimismo y con la confianza depositada en una cosecha que, según las comprobaciones realizadas en el viñedo, presenta unas perspectivas especialmente favorables. La calidad sanitaria de la uva, el equilibrio alcanzado durante la maduración y la concentración de azúcares apuntan a una añada capaz de expresar la identidad, la historia y la excelencia vitivinícola de la Sierra de Montilla.