Revisiones periódicas y protección solar: los mejores aliados frente al cáncer de piel

Servicio de Teledermatología

Elcelebró ayer una mesa informativa dirigida a pacientes, familiares y acompañantes con el objetivo de concienciar sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel y favorecer su detección precoz. Profesionales sanitarios del centro explicaron cuáles son las principales señales de alarma de las lesiones cutáneas sospechosas e incidieron en la necesidad de acudir a revisiones periódicas, especialmente en personas con factores de riesgo.El cáncer de piel es uno de los tumores más frecuentes y, aunque muchos casos pueden prevenirse mediante hábitos adecuados de protección solar, continúa siendo fundamental la detección precoz. Los especialistas recuerdan que identificar estas lesiones en fases iniciales permite iniciar el tratamiento cuanto antes y aumenta significativamente las posibilidades de curación.Existen distintos tipos de cáncer cutáneo, aunque los tres principales son el carcinoma basocelular, el carcinoma escamoso cutáneo o espinocelular y el melanoma. Los dos primeros, también conocidos como cánceres cutáneos no melanoma, son los más frecuentes y suelen presentar un buen pronóstico si se tratan precozmente. El melanoma, aunque menos habitual, es el tipo más agresivo y el responsable de la mayoría de las muertes por cáncer de piel debido a su capacidad para producir metástasis.La exposición excesiva a la radiación ultravioleta del sol o de fuentes artificiales, los antecedentes familiares de melanoma, tener la piel clara o presentar numerosos lunares o nevos atípicos son algunos de los factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Para identificar lesiones sospechosas, los especialistas recomiendan aplicar la denominada regla ABCDE, que alerta sobre la presencia de asimetría, bordes irregulares, color no uniforme, diámetro superior a seis milímetros o evolución o cambio reciente de una lesión cutánea.Asimismo, recuerdan la importancia de mantener hábitos saludables de fotoprotección, utilizando protectores solares de amplio espectro frente a la radiación UVA y UVB, preferentemente con un factor de protección SPF 50 o superior, evitando la exposición solar en las horas centrales del día y utilizando elementos de protección física como sombreros, gafas de sol o ropa adecuada.Los especialistas destacan que el melanoma representa alrededor del 5 por ciento de los cánceres de piel diagnosticados, pero continúa siendo el más letal. No obstante, el abordaje terapéutico de esta enfermedad ha experimentado una auténtica revolución en los últimos años gracias a la inmunoterapia y a las terapias dirigidas. El principal factor pronóstico continúa siendo el diagnóstico precoz, ya que cuando el melanoma se detecta en estadios iniciales las posibilidades de curación superan ampliamente el 90 por ciento.El Hospital Quirónsalud Córdoba dispone además de un Servicio de Teledermatología, mediante el cual el paciente acude a consulta para la toma de imágenes de la lesión cutánea mediante dermatoscopio, que posteriormente son evaluadas por un dermatólogo, permitiendo obtener un diagnóstico en un plazo aproximado de entre 24 y 48 horas.