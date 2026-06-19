La Agencia de Emergencias de Andalucía pide "prudencia" ante las altas temperaturas

Instrucciones de autoprotección

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, recomienda extremar la precaución y la prudencia ante la activación este fin de semana de avisos meteorológicos por calor en cinco provincias andaluzas.Concretamente, para mañana, entre las 13:00 y las 21:00 horas, está activado el aviso naranja en la Campiña cordobesa y en las comarcas jienenses del Valle del Guadalquivir y Morena y Condado horas, donde los termómetros pueden superar en algunos puntos los 40 grados. De cara a la jornada del domingo, este aviso vuelve a activarse en estas comarcas a las que se suma Cazorla y Segura, también en la provincia de Jaén.Por otro lado, mañana sábado también hay aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados en la Campiña sevillana y los 38 en Sierra y Pedroches y Subbética cordobesa, Cazorla y Segura (Jaén), y Cuenca del Genil (Granada). Ya el domingo, se suma Capital y Montes, en la provincia de Jaén, y Poniente y Almería capital.La EMA ofrece una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos asociados al calor. Es fundamental beber agua de forma periódica y continua, cada dos horas como máximo, aunque no se tenga sensación de sed. En cuanto a la hidratación, hay que prestar especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños, asegurarse de que beben mucha agua y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.Se recomiendan durante estos días de altas temperaturas las comidas ligeras, frías y frescas, evitando las copiosas y muy calientes y el consumo de alcohol. La EMA aconseja cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol durante las horas de más calor y usar el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.Hay que evitar salir a la calle en las horas centrales del día, y cuando haya que hacerlo se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y es muy importante recordar que no se puede dejar nunca a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento. Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 1-1-2, gratuito, multilingüe y activo las 24 horas todos los días del año.