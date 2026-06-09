Nuevas ofertas de empleo

Fontaneros (Palma del Río)Se ofertan dos puestos de fontanero para la instalación de sistemas de agua fría y caliente, bajantes, desagües, montantes, reparación de averías, montaje de sanitarios y pruebas de estanqueidad. Es imprescindible poseer permiso de conducir B, y se valorará la experiencia previa, la formación como técnico en instalaciones frigoríficas y de climatización o mantenimiento de instalaciones térmicas, así como cursos de prevención de riesgos laborales. Este contrato laboral indefinido a jornada completa cuenta con un salario bruto mensual de 1.450 euros con pagas extras prorrateadas. El horario detallado es de 7:00 a 15:00 horas, requiriendo desplazarse en vehículo de empresa. El plazo de inscripción finaliza el 12 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/06/2026
Albañil (Córdoba)Se oferta un puesto de oficial primera de la construcción de obra civil. Las funciones principales se corresponden con la ocupación de albañiles, valorándose disponer de un curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de albañil y una experiencia previa de 12 meses. El nivel formativo mínimo exigido es la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Las condiciones de este contrato laboral indefinido a jornada completa incluyen un salario bruto mensual de 1.855 euros según convenio, sin pagas extras prorrateadas, y un horario detallado en verano de 7:00 a 15:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 15 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/06/2026
Limpiador/-a (Córdoba)Una empresa de servicio de limpieza oferta un puesto de limpiador o limpiadora de club social y deportivo para las instalaciones, zonas comunes y aseos de una piscina. Se requiere de manera imprescindible una experiencia de seis meses en la ocupación. Las condiciones laborales contemplan un contrato laboral temporal de 105 días de duración, con una jornada parcial de 100 horas mensuales. El horario detallado establece turnos rotativos de lunes a domingo de 15:30 a 22:30 horas, y los sábados y domingos de 7:00 a 14:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.050 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 12 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/06/2026
Mozos de almacén (Córdoba)Se ofertan diez puestos de mozo o moza de almacén para tareas de carga y descarga con incorporación inmediata. Como requisito imprescindible para acceder al puesto, se exige disponer de una experiencia laboral previa de al menos un mes en la ocupación de mozos de carga y descarga, almacén o mercado de abastos. Además, se valorará poseer el carnet de carretillero. Las condiciones de este contrato laboral indefinido a jornada completa contemplan turnos de trabajo y un salario bruto mensual de 1.600 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 20 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/06/2026
Operario de mantenimiento (Montilla)Sorigué busca operario oficial polivalente para el mantenimiento integral del Hospital de Montilla. El puesto incluye mantenimiento preventivo, correctivo y resolución de incidencias en instalaciones eléctricas, de climatización y fontanería. Se requiere formación profesional, PRL de 20 horas y experiencia mínima de seis meses. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y turnos rotativos. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/05/2026
Ingeniero/-a de Calidad (Montilla)Trigo busca ingeniero o ingeniera de Calidad de proyecto para gestión de PPAP (Production Part Approval Process) en Montilla. El puesto se centra en control de calidad, validación de componentes, gestión de incidencias con proveedores y seguimiento de estándares en proyectos de climatización y refrigeración. Se requiere ingeniería, experiencia en PPAP, conocimientos de PFMEA e inglés B2. Ofrecen contrato fijo discontinuo de seis meses y jornada de lunes a viernes. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/05/2026
Cocinero/-a (Montilla)Restaurante Las Camachas busca cocinero o cocinera en Montilla para incorporarse a su equipo de cocina. El puesto implica elaboración de platos tradicionales y creativos, gestión de stock, control de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) y diseño de menús. Se requiere experiencia mínima de dos años en restauración y conocimientos de cocina mediterránea y española. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario de 1.500 a 1.800 euros brutos mensuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/05/2026
Chófer de asistencia en carretera (Lucena)Se oferta un puesto de chófer de asistencia en carretera para el traslado de vehículos accidentados o averiados. Es imprescindible poseer el permiso de conducir C, el CAP y la tarjeta de tacógrafo digital, además de un nivel formativo mínimo de primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Se valorará la experiencia previa como conductor de camión en general y la residencia en el municipio o alrededores. Las condiciones de este contrato laboral indefinido a jornada completa de ocho horas incluyen un salario bruto mensual de 1.600 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 20 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/06/2026
Conductor/-a de retroexcavadora (La Carlota)Una empresa de movimiento de tierras y obra civil oferta un puesto de conductor o conductora de retroexcavadora y mixta para trabajar en obras. Para acceder a la ocupación, se requiere disponer de carnet de conducir B, experiencia en el sector y el diploma de 20 horas de operador de vehículos y movimiento de tierras homologado por la FLC, valorándose un total de 12 meses de experiencia laboral. Las condiciones para este contrato laboral indefinido de jornada completa regulan turnos de mañana y tarde, con un salario bruto mensual de 1.700 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar al empleo finaliza el 11 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/06/2026
Conductor/-a de motoniveladora (La Carlota)Una empresa de movimiento de tierras y obra civil oferta un puesto de conductor o conductora de motoniveladora para realizar trabajos en diferentes obras. Para acceder a este puesto de trabajo, se requiere obligatoriamente disponer del carnet de conducir B, acreditar experiencia en la ocupación y poseer el diploma de 20 horas de operador de vehículos y movimiento de tierras homologado por la FLC. Asimismo, se valorará una experiencia previa de 12 meses. Las condiciones del contrato laboral indefinido a jornada completa regulan turnos de mañana y tarde con un salario bruto mensual de 1.700 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 11 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/06/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Cocineros (Córdoba)Se ofertan dos puestos de cocinero o cocinera experto en cocina bengalí en Córdoba con contrato laboral indefinido y jornada completa. Para acceder a la vacante es imprescindible acreditar 5 años de experiencia y ser una persona responsable que trabaje en equipo, realizándose una prueba de comprobación. Asimismo, resulta valorable contar con formación oficial reglada o certificados de profesionalidad en el sector de la hostelería. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.500 euros, cuantía que incluye las pagas extras prorrateadas, fijando el horario detallado según convenio. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza mañana, 10 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/05/2026
Mozo de almacén (Lucena)Se oferta un puesto de mozo de almacén en Lucena con contrato laboral temporal de 60 días a jornada completa para la temporada vacacional. Las condiciones laborales estipulan un salario bruto mensual de 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas, en un horario detallado de 8:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 horas. Entre sus funciones principales destacan la recepción, descarga, ubicación de mercancías y preparación de pedidos. Se requiere disponibilidad para trabajar en verano, valorándose la experiencia previa en logística, conocimientos en climatización o soldadura. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 12 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/05/2026
Tractorista (Carcabuey)Se oferta un puesto de tractorista o tractorista-manipuladora agrícola para una planta de biomasa en Carcabuey con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las condiciones laborales contemplan un horario detallado de jornada partida por la mañana y la tarde, con un salario bruto mensual de 1.450 euros y las pagas extras prorrateadas. Como requisitos imprescindibles, se exige poseer el permiso de conducir B y la licencia de vehículo agrícola, además de aportar doce meses de experiencia en la ocupación. Sus funciones principales se centran en la recolección, acopio y transporte de poda del olivar. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 11 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/05/2026
Auxiliar de enfermería (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería en Córdoba con contrato laboral temporal de 90 días a jornada parcial de 27 horas semanales. Las condiciones laborales estipulan un salario bruto mensual de 900 euros con las pagas extras no prorrateadas, bajo un horario detallado de mañana o tarde variable. Quienes aspiren al empleo deben disponer obligatoriamente de la titulación oficial de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, valorándose de forma positiva la experiencia previa. Las funciones principales abarcan el cuidado, aseo y asistencia de mayores en una residencia. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 12 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/05/2026
Animador/-a sociocultural (Córdoba)Se oferta un puesto de animador o animadora sociocultural en Córdoba para desarrollar las funciones propias de TASOC. Esta oferta de empleo cuenta con un contrato laboral indefinido y una jornada semanal parcial de 14 horas, con un horario detallado según cuadrante. Para optar a la vacante es requisito imprescindible disponer de la formación oficial y reglada de técnico superior en animación sociocultural y turística. La empresa ofrece un salario bruto mensual de 1.390 euros, con las pagas extras prorrateadas incluidas, fijando la fecha de incorporación el 26 de mayo de 2026. El plazo de inscripción finaliza el 11 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/05/2026
Asesores comerciales (Córdoba)Se ofertan cinco puestos de asesor comercial para la venta y asesoramiento de productos Vodafone y Lowi en Córdoba, con ubicación en stand en los centros comerciales Arcángel y La Sierra. Se requiere iniciativa, clara vocación comercial, orientación a objetivos y un nivel formativo de primera etapa de educación secundaria con título. El contrato es laboral indefinido con jornada parcial de 24 horas semanales, turnos alternos de lunes a sábado y un horario de 17:00 a 21:00 horas. Se ofrece teléfono de empresa, comisiones y un salario bruto mensual de 850 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 11 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/05/2026
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero o enfermera en Priego de Córdoba con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las condiciones de empleo contemplan turnos rotatorios, un salario bruto mensual de 1.568 euros y las pagas extras no prorrateadas. Quienes aspiren a las vacantes deben disponer de la titulación oficial exigida para este nivel profesional, concretamente el Grado o la Diplomatura en Enfermería. Las labores principales abarcan el desempeño de todas las funciones propias del puesto sanitario. Se aceptan jornadas menores y la compatibilidad con trabajo en el SAS. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 13 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/05/2026
Cocinero/-a de comida rápida (Doña Mencía)Se oferta un puesto de operario u operaria de cocina de comida rápida en Doña Mencía con un contrato laboral indefinido a jornada parcial de veinte horas semanales. Las condiciones laborales incluyen un salario bruto mensual de 781 euros con pagas extras prorrateadas, en un horario detallado de 19:30 a 00:30 horas durante el verano, de viernes a lunes. Las funciones principales consisten en el montaje de pedidos, preparación de productos, limpieza y organización. No se requiere experiencia previa obligatoria. El plazo de inscripción en la oferta para optar a este puesto de trabajo finaliza el 13 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/05/2026
Lavacoches (Córdoba)Se oferta un puesto de lavacoches para la limpieza de vehículos tanto interior como exterior y el traslado de los mismos al túnel de lavado. Como requisito adicional e imprescindible, la oferta está dirigida a personal con un certificado de discapacidad mínimo del 33 por ciento o resolución de incapacidad, siendo obligatorio poseer el permiso de conducir B. Las condiciones de este contrato laboral temporal de 90 días contemplan una jornada parcial de mañana en un horario detallado de 8:00 a 13:00 horas. El salario bruto mensual asignado es de 900 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 19 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/06/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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