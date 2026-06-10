El Campus Universitario y Superior que te conecta con el empleo

Un Campus único en Europa

Una empleabilidad demostrada: 9 de cada 10 alumnos accede al mercado laboral

Mucho más que clases: una experiencia formativa integral

Programas de Emprendimiento para quienes desean lanzar su propio proyecto.

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Planes de Empleabilidad personalizados para cada estudiante.

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Talleres de desarrollo de competencias transversales clave en cualquier sector.

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Becas, descuentos y ayudas económicas para garantizar el acceso a la formación.

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Más de 300 eventos profesionales al año, donde los alumnos pueden hacer networking directo con líderes del mundo empresarial.

al año, donde los alumnos pueden hacer networking directo con líderes del mundo empresarial.

Programas Internacionales , que permiten vivir experiencias académicas en el extranjero.

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Programa de Inteligencia Artificial para impulsar la productividad del alumnado y que pueda afrontar los retos profesionales del futuro.

Doble Titulación Universitaria: Grado Oficial + Especialización Profesional

FP Superior y Dual conectada con la empresa desde el primer día

Másteres innovadores de FP Oficial

Másteres y Posgrados de la Escuela de Negocios

Más de 75.000 familias ya lo han elegido

¿Quieres saber más? Oriéntate hacia tu futuro

WhatsApp y teléfono: 627 364 537 · 678 610 311 · 687 402 928

Escuela de Negocios: 610 280 789

Calle Plácido Fernández Viagas, 4 · 41013 Sevilla

Escuela de Negocios. Sede Cruzcampo. Calle Greco, s/n

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la elección del centro de estudios marca la diferencia de los futuros talentos. Por eso, else ha consolidado comopara quienes buscan aprender una profesión con futuro ySevilla cuenta con elque integracon, conectados con el mercado laboral.Este modelo formativopermite a los estudiantes formarse con una clara orientación al empleo, combinando conocimientos teóricos con habilidades prácticas y experiencias reales en empresas desde el inicio.De hecho, este Campus, adelantándose de nuevo a las necesidades y exigencias del mercado laboral.Los datos hablan por sí solos:. ¿Cuál es el secreto?Un enfoque educativo centrado en la realidad profesional, con una formación innovadora impartida por expertos profesionales en activo y el uso de las herramientas digitales más avanzadas, dondeElofrece a sus estudiantes una experiencia educativa completa con:El, adscrito a la Universidad de Sevilla, ofrececomplementados condesarrolladas por la Cámara de Comercio, lo que permite al alumnado salir con una doble ventaja competitiva:Esta fórmula deestá diseñada para multiplicar las salidas laborales y adaptarse con agilidad a las nuevas necesidades del mercado.Elimparteen las principales áreas de mayor crecimiento y proyección profesional.Las titulaciones disponibles cubren los principales sectores clave de empleabilidad, como:Con prácticas aseguradas en empresas del sector,y una formación práctica desde el primer día, los estudiantes de Campus Cámara desarrollan competencias técnicas y personales que les permiten incorporarse rápidamente al mercado laboral.De hecho, el. Un dato que avala la calidad del modelo educativo.Además, el Campus cuenta con innovadoresde última generación, como. La Escuela de Negocios destaca por su alto nivel de empleabilidad y suOfrece una formación actualizada impartida por profesionales en activo de primer nivel, además de unque brinda una orientación profesional personalizada, asegurando que los estudiantes adquieran las habilidades y competencias necesarias para satisfacer las demandas empresariales. Como resultado, la Escuela tiene unaEntre susdestacan novedades como el Máster en Emprendimiento y Desarrollo de Negocios Globales,entre otros.El alumnado de máster puede obtenerMás deel futuro académico y profesional de sus hijos al Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla. Un centro que no solo forma, sino quedotándolos de habilidades, experiencias, contactos y oportunidades reales.📞 Puedes solicitar, tanto presencial como virtual, sobre la, losa través de:📍 O visitando nuestras sedes en: