Nuevas ofertas de empleo

Operario de mantenimiento (Montilla)Sorigué busca operario oficial polivalente para el mantenimiento integral del Hospital de Montilla. El puesto incluye mantenimiento preventivo, correctivo y resolución de incidencias en instalaciones eléctricas, de climatización y fontanería. Se requiere formación profesional, PRL de 20 horas y experiencia mínima de seis meses. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y turnos rotativos. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/05/2026
Fisioterapeuta (Montilla)Centro de día de mayores en Montilla busca fisioterapeuta para contrato laboral indefinido a jornada completa. El puesto implica aplicar tratamientos de rehabilitación, seguimiento de pacientes, evaluación de terapias y participación en equipos multidisciplinares. Se requiere Grado o Diplomatura en Fisioterapia. El horario es de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 17:48, con salario de 1.455 euros brutos mensuales. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza mañana, 2 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/05/2026
Camarero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de camarero o camarera de sala en Priego de Córdoba. La vacante, gestionada bajo la modalidad de contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa, contempla el desempeño de las funciones propias de un restaurante. Las condiciones laborales estipulan una jornada seguida y un salario bruto mensual de 1.230 euros, sin incluir las pagas extras prorrateadas. Entre los requisitos imprescindibles se exige una experiencia mínima de 6 meses en la ocupación y un nivel formativo de primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. El plazo de inscripción finaliza el 6 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/05/2026
Peones de albañilería (La Carlota)Se ofertan dos puestos de peón o peona de albañilería en La Carlota. Las vacantes, bajo un contrato laboral indefinido a jornada completa, incluyen funciones de desescombro, cortes con maquinaria eléctrica, elaborado de cemento y ayuda al oficial suministrándole material. Las condiciones de trabajo estipulan un horario detallado de 7:00 horas a 15:00 horas y un salario bruto mensual de 1.700 euros, sin pagas extras prorrateadas. Como requisito imprescindible, se requiere contar con una experiencia mínima de 6 meses en la ocupación de peones de la construcción de edificios. El plazo de inscripción finaliza el 6 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/05/2026
Ingeniero/-a de Calidad (Montilla)Trigo busca ingeniero o ingeniera de Calidad de proyecto para gestión de PPAP (Production Part Approval Process) en Montilla. El puesto se centra en control de calidad, validación de componentes, gestión de incidencias con proveedores y seguimiento de estándares en proyectos de climatización y refrigeración. Se requiere ingeniería, experiencia en PPAP, conocimientos de PFMEA e inglés B2. Ofrecen contrato fijo discontinuo de seis meses y jornada de lunes a viernes. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/05/2026
Limpiadores (Córdoba)Se ofertan ocho puestos de limpiador o limpiadora en Córdoba. Las vacantes, gestionadas bajo la modalidad de contrato laboral temporal con una duración de 90 días, se desarrollarán en jornada parcial de mañana. El desempeño principal abarca las funciones de limpieza de edificios, oficinas y comunidades. Las condiciones laborales estipulan un horario a convenir y un salario bruto mensual de 1.380 euros, con las pagas extras prorrateadas. Como requisito valorable para el proceso de preselección de candidaturas, se considera contar con una experiencia de cuatro meses en la ocupación. El plazo de inscripción para optar a los puestos finaliza hoy, 1 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/05/2026
Conductores de camión con bañera (Santaella)Se ofertan tres puestos de conductor o conductora de camión con bañera en Santaella. Una empresa del sector de transportes por carretera gestiona esta vacante, que contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa y un horario detallado de 8:00 horas. Las condiciones laborales estipulan un salario bruto mensual de 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas. Las funciones principales consisten en el transporte de árido desde la cantera hasta el cliente. Para acceder a la oferta, se requiere disponer de carnet de conducir C+E, CAP y experiencia en la ocupación. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 5 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/05/2026
Cocinero/-a (Montilla)Restaurante Las Camachas busca cocinero o cocinera en Montilla para incorporarse a su equipo de cocina. El puesto implica elaboración de platos tradicionales y creativos, gestión de stock, control de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) y diseño de menús. Se requiere experiencia mínima de dos años en restauración y conocimientos de cocina mediterránea y española. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario de 1.500 a 1.800 euros brutos mensuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/05/2026
Peones de albañilería (La Carlota)Se ofertan dos puestos de peón de albañilería en La Carlota. La vacante de la construcción de edificios ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un horario detallado de 7:00 a 15:00 horas. Las condiciones laborales estipulan un salario bruto mensual de 1.700 euros sin pagas extras prorrateadas. Las funciones consisten en desescombro, cortes con maquinaria eléctrica, elaborado de cemento y ayuda al oficial de albañilería suministrándole material. Es imprescindible poseer la titulación de graduado escolar, acreditar 6 meses de experiencia y disponer de la Tarjeta Profesional de la Construcción. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 5 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/05/2026
Mineros (Priego de Córdoba)Se ofertan cinco puestos de minero o minera en general para trabajar en mina interior en Priego de Córdoba. La vacante contempla un contrato laboral temporal por una duración de 60 días a jornada completa, con un horario detallado de 6:00 a 14:00 horas. Las condiciones laborales estipulan un salario bruto mensual de 2.100 euros con las pagas extras prorrateadas. Las funciones principales consisten en la extracción de mineral, arranque, carga y transporte en minería de interior y exterior. No es necesaria experiencia previa en minas, valorándose el personal de la construcción o agrícola. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 4 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/05/2026
Mozo de almacén (Lucena)Empresa de servicios en Lucena busca mozo de almacén reponedor para máquinas expendedoras con jornada parcial de aproximadamente 9,5 horas semanales. Se requiere certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o incapacidad permanente compatible con el puesto, además de vehículo propio. Se ofrece contrato anual con posibilidad de indefinido e incorporación inmediata. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/03/2026
Conductores de camión hormigonera (Santaella)Se ofertan dos puestos de conductor o conductora de camión hormigonera en Santaella. Una empresa dedicada al sector del transporte por carretera gestiona esta vacante, que contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa y un horario detallado de 8:00 horas. Las condiciones laborales estipulan un salario bruto mensual de 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas. Las funciones principales se basan en transportar hormigón desde la planta hasta la obra del cliente. Para acceder a la oferta, se requiere obligatoriamente carnet de conducir C, CAP y experiencia previa en la ocupación. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 5 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/05/2026
Tractorista (Córdoba)Se oferta un puesto de tractorista de empleo público y carácter laboral temporal en Córdoba. La vacante es para una jornada completa de lunes a viernes, con un salario bruto mensual de 1.850 euros y las pagas extras no prorrateadas. Quienes aspiren al puesto deben poseer el permiso de conducir B y el título de Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, o bien tres meses de experiencia o un curso de 300 horas. Las funciones abarcan la conducción, mecánica y tareas agrarias del vehículo. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 4 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/05/2026
Conductor/-a de camión (Montilla)Una empresa de transporte oferta un puesto de conductor o conductora de camión para realizar rutas internacionales con vehículos tipo lona. La entidad, ubicada en Montilla, requiere profesionales con el permiso de conducción C+E y valora la experiencia previa de al menos un año en el manejo de tráiler. Entre las funciones principales destacan el transporte de mercancía, la carga y descarga, y la revisión básica del vehículo. Se ofrece estabilidad laboral, incorporación inmediata y un contrato eventual con posibilidad de pasar a fijo. Las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 957 653 981 o el móvil 674 013 749. El plazo de inscripción finaliza hoy, 1 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Consultor/-a de proyectos (Córdoba)Se oferta un puesto de consultor o consultora de proyectos plataforma ESG en Córdoba con contrato laboral indefinido y jornada completa. Las funciones principales consisten en la implementación de la plataforma tecnológica ESG Suite, toma de requerimientos, análisis de procesos, formación a usuarios, soporte y fidelización de clientes. Es imprescindible acreditar 36 meses de experiencia en la ocupación y formación universitaria de primer ciclo, valorándose el nivel medio de inglés. El horario detallado es de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, y viernes de 8:00 a 15:00 horas, modificándose en julio y agosto de 8:00 a 15:00 horas. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.750 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 5 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/05/2026
Cocineros (Córdoba)Se ofertan dos puestos de cocinero o cocinera experto en cocina bengalí en Córdoba con contrato laboral indefinido y jornada completa. Para acceder a la vacante es imprescindible acreditar 5 años de experiencia y ser una persona responsable que trabaje en equipo, realizándose una prueba de comprobación. Asimismo, resulta valorable contar con formación oficial reglada o certificados de profesionalidad en el sector de la hostelería. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.500 euros, cuantía que incluye las pagas extras prorrateadas, fijando el horario detallado según convenio. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 10 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/05/2026
Cristalero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cristalero o cristalera en Córdoba para realizar mediciones de espacios, colocación y corte de cristales. Esta oferta de empleo ofrece un contrato laboral indefinido con jornada completa y un horario detallado de 7:00 a 15:00 horas. Como requisitos imprescindibles para acceder a la vacante, se exige acreditar una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, poseer el permiso de conducir B y un nivel formativo de primera etapa de educación secundaria con título. Se establece un salario bruto mensual de 1.579 euros con las pagas extras prorrateadas e incorporación el 1 de julio de 2026. El plazo de inscripción finaliza el 5 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/05/2026
'Controller' financiero (Lucena)Se oferta un puesto de controller financiero en Lucena. La vacante de gestión financiera de empresas ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con horario de mañana y tarde, pagas extras prorrateadas y un salario bruto mensual de 2.300 euros. Las tareas consisten en participar en cierres mensuales y anuales, elaborar informes, analizar desviaciones, preparar presupuestos, conciliar datos contables y apoyar en auditorías. Es imprescindible aportar una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación y un nivel B2 de inglés. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 5 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/05/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera en Córdoba. La vacante contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con funciones propias de jefe de cocina. Las condiciones laborales estipulan un salario bruto mensual de 1.425 euros con las pagas extras prorrateadas, bajo un horario detallado rotatorio según cuadrante. Para acceder a la oferta, es imprescindible contar con formación oficial reglada de técnico superior en dirección de cocina o técnico en cocina y gastronomía. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 5 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/05/2026
Terapeuta ocupacional (Córdoba)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional en Córdoba para desempeñar las funciones propias del puesto de terapia ocupacional. Esta convocatoria de empleo ofrece un contrato laboral temporal con una duración determinada de 90 días y una jornada semanal parcial de 34 horas, distribuidas en un horario detallado según cuadrante. Es un requisito imprescindible que los aspirantes cuenten con la titulación oficial de grado o diplomatura en terapia ocupacional. El salario bruto mensual es de 1.538 euros con las pagas extras prorrateadas incluidas y la incorporación está prevista para el 15 de junio de 2026. El plazo de inscripción finaliza el 6 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/05/2026
Animador/-a sociocultural (Córdoba)Se oferta un puesto de animador o animadora sociocultural en Córdoba para desarrollar las funciones propias de TASOC. Esta oferta de empleo cuenta con un contrato laboral indefinido y una jornada semanal parcial de 14 horas, con un horario detallado según cuadrante. Para optar a la vacante es requisito imprescindible disponer de la formación oficial y reglada de técnico superior en animación sociocultural y turística. La empresa ofrece un salario bruto mensual de 1.390 euros, con las pagas extras prorrateadas incluidas, fijando la fecha de incorporación el 26 de mayo de 2026. El plazo de inscripción finaliza el 11 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/05/2026
Asesores comerciales (Córdoba)Se ofertan cinco puestos de asesor comercial para la venta y asesoramiento de productos Vodafone y Lowi en Córdoba, con ubicación en stand en los centros comerciales Arcángel y La Sierra. Se requiere iniciativa, clara vocación comercial, orientación a objetivos y un nivel formativo de primera etapa de educación secundaria con título. El contrato es laboral indefinido con jornada parcial de 24 horas semanales, turnos alternos de lunes a sábado y un horario de 17:00 a 21:00 horas. Se ofrece teléfono de empresa, comisiones y un salario bruto mensual de 850 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 11 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/05/2026
Fisioterapeuta (Córdoba)Una empresa oferta un puesto de fisioterapeuta con contrato laboral temporal en Córdoba. La persona seleccionada realizará las funciones propias de la ocupación y el periodo de trabajo será una jornada semanal parcial de 35 horas, con un horario detallado según el profesional al que se sustituye. La duración del contrato establecido es de 90 días, con una fecha prevista de incorporación el 15 de junio de 2026. La empresa ofrece un salario bruto mensual de 1.585 euros, cuantía que incluye las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 6 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/05/2026
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO
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