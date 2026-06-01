Bodegas La Aurora logra la máxima puntuación del Concurso España Selección

Laha logrado un reconocimiento histórico en el Concurso España Selección 2026 después de que su vino dulceobtuviera 98,5 puntos sobre 100, la calificación más alta de las cerca de 1.500 muestras presentadas a este prestigioso certamen nacional celebrado el pasado 13 de mayo en Ciudad Real.El galardón supone un hecho sin precedentes para la entidad montillana, que además consiguió cuatro de los seis Grandes Oros concedidos en esta octava edición del concurso, en la que participaron un total de 490 bodegas de distintos puntos del país. Junto al, distinguido con la mayor puntuación del certamen, también obtuvieron medalla Gran Oro los vinosAdemás, Bodegas La Aurora amplió su palmarés con dos medallas de Oro para, consolidando así una de las participaciones más destacadas de todo el concurso y reforzando el peso específico de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles en una cita de referencia para el sector vitivinícola nacional.En ese sentido, desde la Cooperativa La Aurora ponen el foco en la singularidad de la variedad Pedro Ximénez, una uva estrechamente ligada a la identidad vitivinícola de la comarca y capaz de ofrecer perfiles muy distintos según su elaboración. Así, fuentes de la entidad que preside Antonio López Pérez-Barquero recuerdan que “la variedad Pedro Ximénez es una uva excepcional única en el mundo capaz de producir diferentes tipos de vinos, desde jóvenes afrutados, pasando por vinos generosos aterciopelados y llegando a dulces embriagadores de uvas pasificadas al sol”.La albariza característica de la zona Montilla-Moriles juega también un papel decisivo en la personalidad de estos vinos. Según remarcan desde la entidad, “la tierra albariza de la zona Montilla-Moriles suma un plus añadido a la singularidad de nuestros vinos elaborados únicamente con la variedad Pedro Ximénez”.La Aurora atribuye estos reconocimientos al trabajo sostenido de agricultores, trabajadores y responsables de la cooperativa a lo largo de décadas. En palabras de la propia entidad, “el esfuerzo, la constancia y la experiencia de todas las personas que componen Cooperativa La Aurora desemboca en una amplia gama de vinos excepcionales con personalidad propia”.Por otro lado, la cooperativa quiso agradecer el respaldo recibido tanto dentro como fuera de la entidad. Así, fuentes de La Aurora pusieron el foco en “todo el equipo humano que integra esta entidad, nuestros socios, trabajadores y Consejo Rector por conseguir este logro tan relevante”. Asimismo, también expresan su agradecimiento “a todos los clientes la confianza que depositan en nuestra cooperativa al adquirir nuestros productos”.La cooperativa Nuestra Señora de La Aurora está considerada una de las entidades de referencia tanto en la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles como en la Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena. Fundada oficialmente el 15 de diciembre de 1963, tras una asamblea celebrada en la bodega de Mesa, en la calle La Parra, la entidad nació impulsada por un grupo de agricultores montillanos vinculados a la Sociedad Mancomunada Vitivinícola.Antes de asentarse en sus actuales instalaciones de El Carrerón, muy cerca del pago de El Parador, la cooperativa llegó incluso a arrendar varias lagaretas y bodegas de tinajas repartidas por distintos puntos de Montilla y a transportar mosto hasta una bodega de Montemayor para poder afrontar las campañas de vendimia.En la actualidad, La Aurora cuenta con alrededor de 800 socios, de los que unos 230 aportan uva y el resto entregan aceituna o ambos productos, manteniendo así un modelo cooperativo profundamente ligado al territorio y a la tradición agrícola de la comarca.