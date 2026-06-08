La Diputación de Córdoba destina 300.000 euros a mejorar la accesibilidad de viviendas en la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba lanzará próximamente una convocatoria de ayudas dotada con 300.000 euros para financiar actuaciones de mejora de la accesibilidad en viviendas de personas en situación de vulnerabilidad económica, mayores de 65 años, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento y personas con grado de dependencia reconocido en municipios de la provincia con menos de 50.000 habitantes.La iniciativa, impulsada por el Área de Derechos Sociales de la institución provincial, tiene como objetivo favorecer la autonomía personal y la seguridad dentro del hogar mediante intervenciones que permitan adaptar las viviendas a las necesidades funcionales de sus residentes. La convocatoria se concederá en régimen de concurrencia competitiva y estará dirigida a personas que cumplan los requisitos establecidos en las bases.Además, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, explicó que “esta convocatoria está dirigida a residentes en municipios de la provincia de Córdoba menores de 50.000 habitantes y se concederá en régimen de concurrencia competitiva”.En ese sentido, Aguilera añadió que “la persona beneficiaria deberá residir en la vivienda para la que se solicita la ayuda, coincidiendo esta con su domicilio de empadronamiento y constituyendo su vivienda habitual y permanente tanto para ella como, en su caso, para la unidad de convivencia”.Las ayudas permitirán sufragar gastos vinculados a obras que contribuyan a mejorar la accesibilidad, la autonomía y la seguridad en el interior de las viviendas. Entre las actuaciones subvencionables figuran la sustitución de bañeras por platos de ducha, la instalación de suelo antideslizante, la colocación de apoyos y asideros, la adecuación de sanitarios y grifería o la colocación de pasamanos en pasillos.De igual modo, la convocatoria contempla mejoras en las instalaciones eléctricas, de gas y de fontanería, siempre que tengan como finalidad adecuarlas a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de las personas beneficiarias.Se trata, por tanto, de intervenciones vinculadas directamente a la vida diaria, especialmente en aquellos espacios del hogar donde una barrera física puede condicionar la autonomía de una persona mayor, con discapacidad o en situación de dependencia.Por otro lado, las bases también incluyen como actuaciones subvencionables la ampliación del ancho de puertas, la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de plataformas salvaescaleras y la adaptación de cocinas, además de cualquier otra intervención que contribuya de forma efectiva a mejorar la accesibilidad de la vivienda.La delegada provincial adelantó que “no serán subvencionables las obras de nueva construcción ni aquellas que impliquen la rehabilitación integral de la vivienda, las actuaciones de carácter decorativo u ornamental o la adquisición en exclusiva de materiales de construcción. Del mismo modo, insistió en que únicamente se financiarán intervenciones que supongan una mejora real de la accesibilidad para los colectivos beneficiarios”. En cuanto a la cuantía de las ayudas, la responsable del Área explicó que “la subvención otorgada, que en ningún caso podrá superar el 80 por ciento del coste total y no podrá ser superior a 1.400 euros por solicitud”.El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Para facilitar la tramitación y el seguimiento de los proyectos subvencionados, el Servicio de Administración de Bienestar Social ha establecido un servicio de información y asesoramiento a través del teléfono 660 068 649, así como del correo electrónicoCon esta línea de apoyo, la Diputación de Córdoba orienta sus recursos a facilitar mejoras concretas en viviendas habituales y permanentes de personas que necesitan adaptar su entorno doméstico para vivir con mayor seguridad, accesibilidad y autonomía.