Bodegas Robles lleva a Galicia la identidad ecológica de los vinos de Montilla-Moriles

Bodegas Robles ha reforzado la proyección exterior de los vinos ecológicos de Montilla-Moriles en, el Salón de Alimentación del Atlántico que finalizó ayer en la localidad pontevedresa de Silleda, dentro de la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, donde la Diputación de Córdoba participó a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y de la marcapara abrir nuevos mercados a la despensa provincial.La firma montillana, referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y santo y seña de la producción ecológica en Andalucía, formó parte de la expedición cordobesa desplazada hasta Galicia junto a otras ocho empresas de la provincia. Todas ellas compartieron un expositor de 108 metros cuadrados bajo la marca, concebido para mostrar la calidad, la variedad y la singularidad de los productos agroalimentarios cordobeses ante profesionales del sector, distribuidores, compradores y público general.La presencia de Bodegas Robles en esta cita internacional llegó en un momento especialmente significativo para la empresa, que el próximo año alcanzará su primer siglo de vida. La bodega montillana elabora vinos desde 1927 y mantiene una trayectoria vinculada a la innovación, la sostenibilidad y la defensa del viñedo ecológico, una apuesta que comenzó a consolidarse a finales de los años noventa, cuando la tercera generación de la familia asumió el relevo e instauró el desarrollo sostenible como eje estratégico de la firma.En ese sentido, el gerente de Bodegas Robles, Francisco Robles Rubio, explicó el origen familiar de la empresa y su vocación de continuidad generacional. "Mi abuelo fundó la empresa, y espero que mi hijo la deje a sus bisnietos», comentó el responsable de la firma montillana, que participó en Silleda con una propuesta basada en vinos, vinagres y elaboraciones vinculadas a la variedad Pedro Ximénez.Y aunque Bodegas Robles no conserva cepas centenarias en sus viñedos, sí atesora vinos con un siglo de historia, entre ellos, el mejor vino dulce del año 2025, elaborado con uva Pedro Ximénez y distinguido por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV). Este reconocimiento figura entre los galardones más recientes de una larga lista que ha venido avalando la decisión que tomó la bodega a finales de los años noventa, cuando transformó toda su producción hacia el modelo ecológico.Francisco Robles justificó aquella decisión por dos motivos concretos: "Por una necesidad de hacer un producto diferente y porque la tendencia de los vinos andaluces iba a la baja", señaló el gerente de la bodega que, con el paso de los años, ha convertido aquella estrategia empresarial en una forma de entender el cultivo, el viñedo y la relación con el territorio.De igual modo, la participación cordobesa en Salimat Abanca 2026 estuvo encabezada por la Diputación de Córdoba, a través del Iprodeco y la marca. Hasta Silleda se desplazó el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien destacó la relevancia de una cita que se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del sector alimentario y gastronómico.Romero afirmó que “esta feria es uno de los principales escaparates del panorama nacional e internacional del sector alimentario y gastronómico. Se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico para productores, distribuidores, compradores y profesionales y tiene la capacidad de fusionar y unir dos sectores fundamentales para la provincia, el de la alimentación y el del turismo”.Por otro lado, el responsable provincial detalló la dimensión del expositor cordobés y la diversidad de productos presentes en Galicia. Romero señaló que “vamos acompañados de nueve empresas de la provincia que, en un stand de 108 metros y bajo la marca 'Sabor a Córdoba', podrán exhibir la calidad, la variedad y la singularidad de sus productos, como aceite de oliva virgen extra, garbanzo lechal, mermelada de uva de Pedro Ximénez, vinos, vinagres, magdalenas, regañás o miel, entre otros”.Junto a Bodegas Robles participaron en Salimat Abanca 2026 Almazaras de la Subbética, de Carcabuey; Pago Las Monjas, de Montoro; Castillo de Moriles, de Moriles; Aceite de Oliva Virgen Extra Olivar Centenario Vida Perra, de Villaviciosa de Córdoba; Milelinizate, de Villa del Río; Miluma, de Cañete de las Torres; Renacer, de La Carlota; y Aceite de Oliva Virgen Extra San Ildefonso, de Almodóvar del Río.La presencia de estas empresas permitió mostrar una representación amplia de la despensa provincial, con aceites de oliva virgen extra, vinos, vinagres, miel, magdalenas, regañás, garbanzo lechal y mermelada de uva Pedro Ximénez. La feria distinguió, además, entre dos bloques de actividad. Los días 4 y 5 de junio estuvieron orientados a encuentros profesionales entre empresas agroalimentarias, compradores internacionales, distribuidores nacionales y operadores vinculados a experiencias turísticas como el oleoturismo, el enoturismo o el turismo industrial. Los días 6 y 7 de junio, la programación se abrió al público general.En ese contexto, Córdoba acudió a Silleda con una propuesta que no se limitó al producto. Romero defendió que “Córdoba, además de producto, tiene que ser territorio, gastronomía, paisaje y experiencia. Y todo eso lo podemos mostrar en esta feria, porque, además de llevar nuestros productos agroalimentarios, tendremos la posibilidad también de vender nuestro enoturismo, oleoturismo y, en general, el turismo industrial”.Además, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba insistió en la dimensión comercial de la presencia cordobesa en Galicia. Romero enfatizó que “venimos a esta feria a hacer negocio, Córdoba viene a contar lo que sabe hacer y lo hacemos en una tierra, la gallega, con la que nos complementamos perfectamente. Galicia sabe a mar y en Córdoba sabemos amar al campo y cuidarlo”.En el marco de la feria, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico organizó una cargo del cocinero Xoanqui Ameixeiras, quien realizó en directo una receta de maridaje de productos gallegos con productos cordobeses de las empresas que quisieron participar. Esta actividad se integró en una estrategia de promoción que vinculó alimentación, gastronomía y territorio, con la intención de reforzar la imagen de Córdoba como provincia productora y como destino asociado a experiencias agroalimentarias.Con su presencia en Salimat Abanca 2026, Bodegas Robles volvió a situar a Montilla y a la DOP Montilla-Moriles en un escaparate agroalimentario de alcance nacional e internacional. La feria permitió a la bodega presentar sus vinos, su vermú y su modelo de producción ecológica ante un público diverso, al tiempo que reforzó la participación cordobesa en una cita en la que alimentación, turismo y territorio compartieron el mismo espacio de promoción.