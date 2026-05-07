Montilla-Moriles intensifica la vigilancia del mildiu ante las lluvias previstas para los próximos días

El mildiu ya se ha "instalado" en Montilla-Moriles. Así lo ha confirmado la Agrupación de Producción Integrada (API), a través del boletín que distribuye periódicamente el Aula de Viticultura del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, que recomienda a los viticultores de la comarca tratar las cepas antes de las lluvias previstas para los próximos días, con el objetivo de frenar el avance de una enfermedad que puede causar daños muy severos en la producción, tal y como ocurrió el pasado año.El boletín número 11 del Aula de Viticultura confirma que las muestras de hojas recogidas la pasada semana, de las que informó, han dado positivo en mildiu. De este modo, el Servicio de Sanidad Vegetal de Córdoba ha detallado que los siete galardones que forman parte del Concurso de Mildiu “Pedro Cabezuelo” para detectar las primeras manchas en Montilla-Moriles "ya están cubiertos", lo que, a juicio del máximo órgano de control de los vinos cordobesas, “indica que el mildiu está instalado en Montilla-Moriles”.La ingeniera agrónoma Ángela Portero, responsable del Aula de Viticultura del Consejo Regulador, señala que “estas primeras manchas no son visibles para los viticultores, pero es importante detectarlas para la estrategia de control”. Además, recuerda que “la detección precoz y su comunicación inmediata son beneficiosas para reducir costes y también para el medio ambiente, ya que se promueve una forma de producir más sostenible y se optimizan los tratamientos”.Y es que el mildiu, conocido en otras zonas vitivinícolas como añublo o mildeo, está considerado una de las enfermedades criptogámicas más destructivas para la vid. Este hongo parásito, originario de América, puede afectar a hojas, brotes, racimos y bayas, llegando incluso a comprometer seriamente la cosecha cuando coinciden lluvias persistentes, humedad elevada y temperaturas suaves. En los casos más graves, las pérdidas de producción pueden alcanzar entre el 50 y el 80 por ciento, e incluso llegar a destruir la totalidad de la cosecha, como ocurrió el pasado año en algunas parcelas del marco.El boletín técnico detalla que la infección primaria se produjo tras las lluvias del pasado 8 de abril, cuando se registraron entre 30 y 55 litros por metro cuadrado. Según el Aula de Viticultura, esas precipitaciones “provocaron la infección primaria con esporas de los huevos de invierno”, toda vez que los primeros avisos de manchas se produjeron entre el 22 y el 27 de abril.Además, el documento recoge que la lluvia del 25 de abril, con registros de entre 14 y 22 litros por metro cuadrado según las zonas, habría originado una primera infección secundaria en “pámpanos y racimos desprotegidos”. De hecho, el Aula de Viticultura explica que ya “se observan las nuevas manchas que estaban previstas para el 4 mayo”, correspondientes precisamente a esa primera infección secundaria.Por otro lado, el boletín advierte de una posible “infección secundaria” de nueva generación a raíz de las lluvias previstas para los próximos días. En concreto, el Aula de Viticultura avisa de que este nuevo episodio “sería más extenso y dañino”, motivo por el que recomienda actuar con rapidez antes de que lleguen las precipitaciones anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).En ese contexto, el boletín aconseja “tratar el viñedo antes de la lluvia con productos sistémicos o penetrantes”, insistiendo en la necesidad de prever “la posible infección que podría derivarse de las lluvias previstas”. Asimismo, el Aula de Viticultura recuerda que los tratamientos realizados próximos a los días de lluvia “son más eficaces”, mientras que aquellos aplicados después pierden capacidad de control sobre la enfermedad.De igual modo, el documento técnico hace hincapié en que los productos de contacto o penetrantes dejan desprotegida toda la vegetación que haya crecido después del tratamiento, mientras que los productos sistémicos sí ofrecen cobertura durante aproximadamente ocho días, dependiendo de la dosis y del crecimiento vegetativo de la planta.El boletín también lanza recomendaciones frente al oídio, una enfermedad criptogámica provocada por la especieque se conoce popularmente como “blanquilla” o “cenicilla” y que ataca especialmente los pámpanos y los tallos más jóvenes de las cepas. "El oídio es un hongo que se desarrolla en el exterior, especialmente con temperaturas de 25 a 28 grados", explica la ingeniera agrónoma.Así, el Aula de Viticultura aconseja tratar “con tiempo estable empleando azufre polvo” y combinar las aplicaciones contra el mildiu con productos antioídio penetrantes “que no son lavados por la lluvia”. Del mismo modo, recomienda alternar el azufre en polvo con tratamientos en pulverización, atendiendo tanto a la evolución meteorológica como a la práctica de la poda en verde.Además, el boletín advierte de algunos problemas detectados en parcelas de la comarca como consecuencia de la climatología irregular de las últimas semanas. Según detalla el Aula de Viticultura, “la climatología ha provocado retrasos en las faenas agrícolas”, circunstancia que ha derivado en aplicaciones de herbicidas “en momentos poco adecuados”, ocasionando “daños leves en algunas parcelas”. No obstante, el documento señala que estos efectos “irán desapareciendo solos”.Por otro lado, también se han detectado “quemaduras en las hojas jóvenes” asociadas a tratamientos contra el oídio y el mildiu aplicados en un escenario de desarrollo irregular de los pámpanos y tiempo cambiante. El Aula de Viticultura explica que estas quemaduras han aparecido “en los brotes más pequeños”, aunque precisa igualmente que “irán desapareciendo solos”.Actualmente, la fenología dominante del viñedo en la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles se sitúa en el estado H, correspondiente a “botones florales separados”, aunque ya existen parcelas adelantadas en estado I1, es decir, de inicio de floración, y otras más atrasadas en estado G, con racimos separados.