Bodegas Robles logra una Medalla de Plata en el primer Salón de Vermuts Artesanos

La firma montillanaha logrado una Medalla de Plata en el I Salón de Vermuts Artesanos, un reconocimiento concedido a sutras la valoración de un jurado independiente y profesional que evaluó todas las referencias a concurso mediante un sistema de cata a ciegas.El galardón ha sido recibido como un respaldo tanto al producto como al modelo de elaboración que defiende la firma, centrado en la producción artesanal, ecológica y de proximidad. En ese sentido, el gerente de Bodegas Robles, Francisco Robles, afirmó que "estamos muy orgullosos de volver del I Salón de Vermuts Artesanos con una Medalla de Plata", al tiempo que subrayó que "más allá del premio, celebramos el nacimiento de una comunidad que pone en valor el trabajo artesanal".Y es que el certamen ha servido también para reforzar el papel de la Asociación de Vermuts Artesanos de España en la promoción de los pequeños elaboradores frente a los grandes modelos industriales. Así, Francisco Robles defendió su apoyo a la labor de la Asociación de Vermuts Artesanos de España "en su lucha por dar visibilidad a los pequeños elaboradores frente a las grandes producciones industriales", reiterando su compromiso con el vermut de producción limitada, ecológico y "de kilómetro cero".Este nuevo reconocimiento para Bodegas Robles adquiere un valor añadido al haber sido otorgado tras una cata a ciegas, lo que, según la propia bodega, certifica la apuesta por reinterpretar la tradición. En palabras de Francisco Robles, "este galardón es doblemente valioso gracias al criterio de un jurado independiente que, mediante cata a ciegas, ha certificado nuestra apuesta por una relectura de la tradición andalusí".Elparte de un vino oloroso ecológico elaborado con uva Pedro Ximénez y envejecido durante ocho años. Su composición incorpora botánicos como el ajenjo, el clavo o la canela, en una fórmula que busca un equilibrio entre lo dulce, lo amargo y lo ácido.Bodegas Robles, fundada en 1927 en el seno de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, ha desarrollado en las últimas décadas un modelo basado en la viticultura ecológica y la sostenibilidad. Desde principios de los años 2000, la firma apostó por el uso de levaduras autóctonas y la implantación de cubiertas vegetales en sus viñedos, integrando especies silvestres como trebolinas, amapolas o leguminosas para mejorar la fertilidad del suelo y favorecer la biodiversidad.En ese contexto, la bodega ha consolidado una trayectoria reconocida por distintos galardones nacionales, entre ellos su inclusión en el TOP15 de Bodegas de la Década por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, así como diversos premios vinculados al enoturismo, la agricultura y la calidad alimentaria.Precisamente, else enmarca dentro de esa línea de innovación ligada a la tradición, al incorporar en su elaboración plantas aromáticas presentes en el propio viñedo ecológico —como lavanda, romero o tréboles— junto a especias que evocan la herencia gastronómica de Al-Ándalus. Un trabajo que ya había sido reconocido en años anteriores con distinciones como la Medalla de Oro en el Concurso de Vinos del Real Casino de Madrid o su inclusión entre los mejores vermús de España por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino.