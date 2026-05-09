José Antonio Hernández | El Partenón

Ficha técnica



FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROFOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM

El Partenón, una obra que, por su belleza arquitectónica y escultórica, ha asombrado a historiadores y a críticos de arte, sigue generando elogios y despertando deseos de visitarla actualmente a ciudadanos de diferentes culturas y edades. Arqueólogos, historiadores, arquitectos, escultores, escritores y artistas de diversos géneros acuden a la Acrópolis y también se dirigen al Museo Británico de Londres, al Louvre, Copenhague, Wurzburgo, Roma y Viena donde en los que exhiben obras sustraídas de Atenas. Todas ellas nos invitan a realizar el viaje gozoso de los sentidos, de los sueños y de la imaginación trasladándonos a esa Antigüedad con la que seguimos conectados.En mi opinión, esta obra, escrita por Mary Beard, catedrática de Clásicas en el New College de Cambridge, es valiosa para quienes han disfrutado de esos tesoros, para quienes tienen planes de hacerlo e imprescindible para quienes no los visitarán, pero pueden disfrutarlas interpretando sus mensajes, valorando su importancia cultural y admirando sus bellezas.Este estudio constituye una guía para que descubramos las claves de los valores estéticos y simbólicos, y para que sigamos las peripecias de sus valiosos tesoros y de las polémicas que siguen generando su pasado, sus valores simbólicos y sus maneras de proporcionar bienestar a los ciudadanos actuales.En esta obra, Mary Beard, además de su detallado estudio de las obras que componen el Partenón y de las dispersas esculturas, fragmentos del friso y de las metopas que adornaban los frontones del templo, explica la paradójica escasez de referencias de escritores griegos y romanos, y la abundancia de elogios que en la actualidad despiertan.Tras sus detalladas explicaciones sobre la conveniencia de devolver al Partenón las piezas depositadas en otros museos y, en especial, en el de Londres, o de mantenerlas depositadas en el Museo Británico, donde han alcanzado un profundo arraigo, ella se hace y nos hace a nosotros una pregunta incontestable: “Quién puede y debe ser el propietario del monumento?Mary Beard.Crítica.2025.978-84-9199-823-5.