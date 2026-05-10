La Diputación de Córdoba destina 700.000 euros a ayudas para entidades sociales de la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social, mantendrá abierto hasta el próximo 25 de mayo el plazo para solicitar una nueva convocatoria de subvenciones destinada a entidades sociales de la provincia, una línea de ayudas dotada con 700.000 euros y orientada a respaldar proyectos de atención a colectivos vulnerables y de mejora de la cohesión social en el territorio cordobés.La iniciativa, impulsada por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), busca respaldar programas promovidos por asociaciones y entidades sociales que desarrollen su labor en distintos ámbitos de atención y acompañamiento.De este modo, las ayudas abarcarán actuaciones relacionadas con la infancia y la adolescencia, el apoyo a familias en situación de dificultad, la atención a personas mayores y a personas con discapacidad, así como proyectos vinculados a la prevención y la inclusión social.La delegada de Derechos Sociales y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social, Irene Aguilera, afirmó que “hasta el 25 de mayo estará abierto, en la sede electrónica del IPBS, el trámite para presentar las solicitudes, a esta línea de ayudas que cuenta en este 2026 con 700.000 euros”.Además, Aguilera remarcó que “la convocatoria se articula en distintas líneas de actuación que abarcan todo el ciclo vital y diferentes situaciones de vulnerabilidad. Así, las entidades sociales de la provincia podrán presentar proyectos dirigidos a la infancia y la adolescencia, de apoyo a las familias en situación de dificultad, a la atención de personas mayores y a personas con discapacidad”.En ese sentido, la responsable provincial detalló que también podrán acogerse a estas subvenciones aquellas iniciativas relacionadas con la prevención e intervención en adicciones, la promoción del voluntariado o el acceso a recursos básicos para personas en situación de exclusión social.De igual modo, señaló que “serán subvencionables propuestas dirigidas a la prevención e intervención en adicciones, la promoción del voluntariado, el acceso a recursos básicos y la mejora de condiciones de vida en situaciones de exclusión”.La convocatoria establece, además, una serie de prioridades entre las actuaciones presentadas por las entidades sociales. Así, Irene Aguilera explicó que “no obstante, se considerarán prioritarias las acciones dirigidas a la prevención de conductas de riesgo en menores, a la inserción sociolaboral de nuestros jóvenes, al apoyo a familias con menores en situaciones complejas o a la atención a mujeres en riesgo de exclusión”.Por otro lado, la presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social incidió en la relevancia de aquellos programas destinados a combatir situaciones de soledad y vulnerabilidad entre las personas mayores, así como iniciativas relacionadas con la atención terapéutica y las enfermedades raras.Según manifestó, “a estas propuestas se suman las centradas en la lucha contra la soledad de los mayores, los proyectos de apoyo terapéutico, la atención a enfermedades raras y, de forma muy destacada, toda la línea dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.Y es que la institución provincial también pretende reforzar el apoyo a proyectos dirigidos específicamente a mujeres víctimas de trata y a actuaciones desarrolladas en pequeños municipios o zonas desfavorecidas. En palabras de Aguilera, “en este contexto, desde el IPBS damos un papel muy relevante a aquellas acciones que se centran en mujeres víctimas de trata y aquellas desarrolladas en zonas desfavorecidas de municipios pequeños, donde la desigualdad es más destacada”.La responsable provincial defendió igualmente el papel que desempeñan las entidades sociales en la detección de necesidades y en la atención directa a colectivos vulnerables en numerosos municipios de la provincia. En ese sentido, insistió en que esta convocatoria supone “una línea de ayudas que viene a corresponder con el compromiso que mantienen las entidades de carácter social de nuestra provincia, un compromiso que nos permite llegar a rincones a los que las administraciones no podemos llegar solas, detectando necesidades, acompañando a personas y generando oportunidades reales de cambio”.