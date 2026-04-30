Montilla celebra la primavera con una nueva edición de la Fiesta de la Cruz

Un amplio programa de actos



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Vecinos "La Silera" ponen en marcha desde esta misma tarde la programación de la Fiesta de la Cruz 2026, que se desarrollará hasta el próximo domingo en el barrio de La Cruz, consolidándose como una de las celebraciones más singulares del calendario local por su capacidad para transformar el entorno urbano en un espacio de encuentro, tradición y participación vecinal.Durante estos días, el popular Barrio de la Cruz se convierte en el epicentro de una propuesta festiva que combina concursos tradicionales, actividades culturales, iniciativas deportivas y actuaciones musicales. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó el creciente grado de implicación de la Asociación de Vecinos "La Silera" y de la ciudadanía al señalar que “cada vez son más las calles que se animan a participar, incluso algunas que nunca antes habían adornado, lo que demuestra el buen momento que vive esta fiesta”.En ese sentido, la celebración mantiene su esencia de convivencia vecinal, al tiempo que refuerza su vocación de apertura al conjunto de la ciudad. El propio regidor montillano defendió que “la Fiesta de la Cruz conserva ese aroma a convivencia vecinal, pero también es una oportunidad para que toda Montilla disfrute de nuestras tradiciones y visite uno de nuestros barrios más emblemáticos”.Laarranca esta misma tarde con la inauguración oficial y el encendido del alumbrado en el patio de La Silera, seguido de un pasacalles por las calles del barrio y el, así como la proclamación como socia de honor de Araceli Navas Sánchez, hermana del recordado Juan Navas Sánchez, párroco de San Sebastián. A partir de ese momento, se sucederán distintas propuestas que abarcan desde actuaciones musicales hasta concursos y actividades dirigidas a todos los públicos.Por otro lado, la edición de este año incorpora novedades destinadas a reforzar la participación vecinal, como la presencia de una charanga por las calles del barrio o la organización de un taller intergeneracional de pasodoble, a cargo de la Academia de Baile "Fuego Latino".Asimismo, se ha habilitado un sistema de apoyo para la colocación de las banderitas que ha ido elaborando en los últimos meses la Asociación de Vecinos "La Silera" mediante una empresa local, con el objetivo de facilitar la implicación de las personas mayores y de aquellas calles con mayores dificultades para su ornamentación.Uno de los momentos más esperados tendrá lugar en la mañana del sábado, con el desfile infantil de Cruces de Mayo, organizado junto a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) "Miguel Rúa" del Colegio Salesiano "San Francisco Solano".El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, señaló que “este desfile es uno de los grandes atractivos de la fiesta y un llamamiento a toda la ciudadanía para salir a la calle y disfrutar desde la mañana del sábado”, destacando su papel en la dinamización del centro urbano y del comercio local. El recorrido partirá a las 11.00 de la mañana desde el Colegio Salesiano y concluirá en el Paseo de Cervantes, donde se celebrará la entrega de premios en una jornada marcada por la creatividad y la participación infantil.De igual modo, el sábado por la noche se celebrará el festival flamenco, mientras que el domingo estará dedicado en parte al homenaje a las personas mayores del barrio, en una programación que busca integrar a todas las generaciones y reforzar el carácter comunitario de la fiesta.La Fiesta de la Cruz se completa con una programación paralela impulsada por distintas áreas municipales y colectivos, que incluye propuestas culturales, deportivas y turísticas, configurando así una oferta transversal que sirve de antesala a otras citas destacadas del calendario primaveral montillano.Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha trasladado una invitación a vecinos y visitantes para disfrutar de estos días, apelando al respeto por el entorno y al reconocimiento del trabajo colectivo que permite que el barrio luzca cada año como uno de los principales referentes festivos de la ciudad.La Fiesta de la Cruz 2026 despliega a lo largo de cuatro jornadas un amplio programa que puede consultarse en lay que incluye actividades que se suceden desde esta misma tarde hasta la noche del domingo, combinando propuestas musicales, culturales, infantiles y de convivencia vecinal.La programación se inicia hoy con la inauguración oficial a las 20.30 horas en el patio de La Silera, donde tendrá lugar el encendido del alumbrado que marca el comienzo de la fiesta. Apenas quince minutos después, a las 20.45 horas, arrancará el pasacalles de la Agrupación Musical La Unión de Montilla, que recorrerá las calles del barrio.A las 21.00 de la noche, en el patio de La Silera, se celebrará el pregón a cargo de la artista montillana María José Bellido Jiménez, que estará presentada por el periodista Manuel Bellido Mora, colaborador de, seguido a las 21.45 horas por la proclamación de Araceli Navas Sánchez como socia de honor de la Asociación de Vecinos "La Silera". La jornada inaugural concluirá a las 22.30 de la noche en el Llanete de La Cruz con la actuación musical del grupo Discovers.Mañana viernes la programación se concentrará en el ámbito musical, con una actuación de Rockabanda a las 22.30 horas en el Llanete de La Cruz, seguida de una sesión musical con el disc-jockey Lela en el mismo espacio, que se convierte estos días en el epicentro de toda la celebración.El sábado 2 de mayo comenzará con uno de los actos más esperados, el desfile infantil de Cruces de Mayo, que partirá a las 11.00 de la mañana desde el Colegio Salesiano y concluirá en el Paseo de Cervantes con la correspondiente entrega de premios.Ya por la tarde, a las 16.30 horas, se celebrará en la calle Juan Colín el concurso de dibujo infantil junto al colegio de La Silera. A las 19.00 horas, el público más joven podrá disfrutar en La Silera de la actuación musical infantil “Los Narizotas”.La noche del sábado concentrará varias citas destacadas, comenzando a las 22.00 horas en el patio de La Silera con el festival flamenco en el que actuarán Lola Heredia, Javier de Osuna, Inma Carmona y Álvaro Martín. A las 22.30 horas, en el Llanete de La Cruz, tendrá lugar el concierto del grupo Diálogo con su tributo al rock andaluz, mientras que la jornada se cerrará a partir de las 00.30 horas con una sesión de música de los años ochenta a cargo del disc-jockey Lela.El domingo 3 de mayo arrancará a las 10.00 horas en el Llanete de La Cruz con la eucaristía oficiada por el sacerdote montillano Antonio Ramírez Climent, párroco de San Sebastián, que contará con el acompañamiento de la Rondalla de Don Antonio Ferrete, bajo la dirección de José Palma Varo.A continuación, a las 11.00 horas, se celebrará el homenaje a las personas mayores del barrio, protagonizado en esta ocasión por Antonio Herrador Portero y Dolores Espejo Redondo. A mediodía, a las 12.00 horas, coincidirán dos propuestas: por un lado, el pasacalles de la charangapor las calles del barrio, y por otro, en el Llanete de La Cruz, un taller intergeneracional de pasodoble a cargo de la Academia de baile Fuego Latino.Ya por la tarde, a las 17.00 horas comenzará la primera parte de la actuación “Voces de la Música Montillana”, que tendrá continuidad a las 19.00 horas con su segunda parte, ambas en el Llanete de La Cruz. Entre ambas, a las 18.00 horas, se desarrollará la actuación de la Academia de baile de Patricia Baena. Finalmente, la clausura de la fiesta llegará a las 20.00 horas con la entrega de premios de los concursos de fotografía, dibujo, calles, cruces y fachadas.