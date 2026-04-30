'Córdoba Live' refuerza su segunda edición con un concurso para nuevos talentos musicales

El proyectoimpulsa su segunda edición con la convocatoria de, una iniciativa dirigida a artistas emergentes de la provincia que podrán participar mediante un proceso de selección abierto hasta este domingo y cuya fase final se celebrará en directo en el propio evento musical en la ciudad de Córdoba.Esta propuesta se articula como una plataforma orientada a facilitar el acceso de jóvenes creadores al ámbito profesional de la música en vivo. En ese sentido, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, afirmó que “nos encontramos, un año más, ante una oportunidad para que los jóvenes de la provincia puedan alcanzar sus sueños y dedicar su vida a los escenarios”.Asimismo, manifestó que con la celebración de esta segunda edición,“se convierte en una plataforma pionera que ofrece proyección a artistas emergentes y facilita a los más jóvenes el acceso a una ocasión única para darse a conocer y actuar en directo en un escenario de primer nivel”.El certamen establece una serie de requisitos para los aspirantes, entre ellos ser mayor de edad, estar registrado en lay acreditar empadronamiento en algún municipio de la provincia antes del 31 de enero de 2026 en el caso de los solistas. En el supuesto de participación en formato de banda, al menos uno de sus integrantes deberá cumplir esta última condición.Para formar parte del proceso, los interesados deben completar un formulario disponible en la web oficial del evento y aportar un enlace con material musical de autoría legítima antes de este domingo 3 de mayo. A partir de ahí, la organización seleccionará los veinte mejores vídeos musicales, que serán publicados para someterse a votación popular entre el 8 y el 31 de mayo.Por otro lado, de los diez vídeos más votados se elegirá a seis finalistas mediante un jurado profesional. Estos artistas participarán en la gran final, donde interpretarán dos temas en directo dentro del marco de. El ganador será designado también por este jurado, mientras que los finalistas se darán a conocer el 5 de junio.De igual modo, la iniciativa contempla un sistema de premios que reconoce a los participantes mejor valorados. Así, el primer clasificado obtendrá 3.000 euros, el segundo 2.000 euros y el tercero 1.000 euros, mientras que los puestos cuarto, quinto y sexto recibirán 500 euros cada uno. Además, el certamen incluye la grabación de uny un videoclip del tema interpretado.En definitiva,se configura como una herramienta de visibilidad para el talento emergente de la provincia, ofreciendo a los participantes la posibilidad de actuar en directo en un escenario de primer nivel dentro de uno de los principales eventos musicales de la temporada en la capital cordobesa.