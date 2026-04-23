La lectura fortalece el cerebro, reduce el estrés y mejora la salud emocional

El valor de los libros de autoayuda

Actividades por el Día del Libro

En un entorno marcado por la sobreexposición a pantallas y la inmediatez digital, la lectura se consolida como una herramienta eficaz para proteger la salud mental, reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional, según afirma el doctor, jefe deldely del, que pone en valor el impacto de este hábito en el funcionamiento del cerebro y en la calidad de vida.“Leer es una de las actividades más completas para la mente”, explica el doctor Lara. Durante la lectura, el cerebro activa una compleja red de procesos que permiten interpretar símbolos y transformarlos en significado. Este mecanismo no solo implica comprender palabras, sino también activar recuerdos, emociones y conocimientos previos, fortaleciendo funciones cognitivas esenciales como la atención, la concentración y la memoria.Este ejercicio continuado actúa como un auténtico entrenamiento cerebral. “Al igual que el ejercicio físico fortalece el cuerpo, la lectura estimula la actividad neuronal y favorece la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, directamente relacionados con el bienestar y la regulación emocional”, señala el especialista. Como consecuencia, contribuye a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo.Frente al consumo pasivo de contenidos, la lectura exige una implicación activa que favorece la reflexión, la imaginación y la capacidad crítica. La exposición a diferentes historias, ideas y puntos de vista no solo amplía conocimientos, sino que mejora la comunicación, facilita la interacción social y fomenta una visión más abierta y flexible del entorno.Uno de los beneficios más relevantes es su impacto en la empatía. Al sumergirse en las historias, el lector se adentra en la mente de los personajes, comprendiendo sus emociones, decisiones y conflictos. Este proceso tiene un reflejo directo en la vida real, al facilitar una mayor comprensión de los demás y reforzar las relaciones interpersonales.Además, la lectura contribuye a reforzar la seguridad personal y la autoconfianza, ya que ofrece herramientas para interpretar la realidad de forma más reflexiva. “Nos ayuda a entender mejor el mundo y a nosotros mismos”, añade Francisco Lara.Los beneficios de este hábito también se extienden a largo plazo. Diversos estudios apuntan a que mantener una rutina lectora puede contribuir a preservar las funciones cognitivas, mejorar la memoria y retrasar el deterioro asociado al envejecimiento, reduciendo el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.En el ámbito de la gestión emocional, la lectura puede convertirse en un aliado cotidiano. Dedicar unos minutos al día a leer en un entorno tranquilo favorece la desconexión del estrés. En particular, la lectura antes de dormir, preferiblemente en papel o en dispositivos sin luz azul, puede ayudar a mejorar la calidad del descanso al no interferir en los procesos naturales del sueño.Dentro del universo literario, los libros de autoayuda pueden desempeñar un papel relevante como herramientas de reflexión personal. Aunque no ofrecen soluciones inmediatas, sí aportan estrategias prácticas para mejorar la gestión emocional, reforzar la autoestima y fomentar hábitos más saludables.“Su principal valor reside en que ayudan a identificar patrones de pensamiento y ofrecen pautas para abordarlos de forma más consciente”, explica el doctor Lara, quien insiste en la importancia de utilizarlos con una actitud crítica y como complemento dentro de un proceso más amplio de crecimiento personal.En definitiva, la lectura se mantiene como una de las herramientas más accesibles y eficaces para cuidar la salud psicológica. Estimula la imaginación, fortalece las capacidades cognitivas y favorece el equilibrio emocional, contribuyendo de forma significativa a mejorar la calidad de vida, concluye.El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Día Internacional del Libro con sus pacientes a través de distintas acciones como entregar libros a los pacientes que ingresan hoy. Además, se muestran frases célebres de autores tan destacados en Córdoba como Antonio Gala, Maimónides, Séneca, Averroes y Góngora, en las pantallas del centro hospitalario, que lleva a cabo estas actividades para promover los beneficios de la lectura para la salud.Así, los pacientes que ingresan hoy reciben como obsequio libros de poesía donados por la Fundación Kutxabank, que ha colaborado por sexto año consecutivo en esta iniciativa del Hospital Quirónsalud Córdoba. Leer favorece la salud mental, reduce el estrés, fomenta la adquisición de conocimientos, permite socializar mejor, desarrollar empatía y aporta confianza.Los pacientes leen en las pantallas frases de autores cordobeses en las que reflexionan sobre la vida, el amor, la felicidad y el transcurso del tiempo, con una referencia a la celebración del Día Internacional de libro. La lectura contribuye a reforzar la seguridad personal y la autoconfianza, ya que ofrece herramientas para interpretar la realidad de forma más reflexiva.Asimismo, garantiza la adquisición de conocimientos útiles para desempeñar actividades propias de la vida cotidiana y permite una mejor socialización al aportar argumentos que pueden ser compartidos con otras personas. Por tanto, el beneficio fundamental que ofrece la lectura frente a otras actividades es que mantiene a la persona activa.