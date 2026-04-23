Ir al contenido principal

Las Caballerizas Reales acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles

Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen desde mañana y hasta este próximo domingo la primera edición de la Feria del Queso Artesano y Productos Lácteos, QuesArte Córdoba, una cita de acceso libre que reunirá a un amplio grupo de expositores con quesos nacionales y que coincidirá parcialmente con la Cata del Vino Montilla-Moriles, que se desarrollará a escasos metros, en la Avenida del Alcázar.


El evento, organizado por la Asociación del Queso Artesano y Productos Lácteos junto al Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Cultural Vino en Rama, se plantea como un espacio para “promocionar y difundir la cultura quesera, apostando fuertemente por el queso andaluz, cuya calidad, cantidad y variedad es enorme”. Durante tres jornadas, el recinto histórico abrirá sus puertas en horario de 11.00 de la mañana a 21.00 de la noche, salvo el domingo, cuando la actividad concluirá a las 16.00 de la tarde.

En ese sentido, QuesArte Córdoba contará con la participación de queserías artesanas procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Mahón-Menorca, que presentarán una selección de productos reconocidos en certámenes nacionales e internacionales. Entre ellos figuran elaboraciones galardonadas como El Mejor Queso del Mundo 2022, así como otros premiados con medallas de plata y bronce en el reciente concurso del queso de España.

COMERCIAL LOS RAIGONES - EL CABALLO CORDOBÉS

De igual modo, la feria incorporará la presencia de productores vinculados al territorio cordobés, entre los que destacan Helados Artesanos Ambrosio, las tartas de queso Dulce Safari y varias bodegas vinculadas al colectivo Vino en Rama, como Bodegas Robles, Doblas, Lagar Los Raigones o la firma montillana Bodegas Arrabal.

De esta manera, el visitante podrá adquirir tiques para degustar ocho tapas de queso por 7,00 euros o bien comprar directamente los productos en los estands y acompañarlos con vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles u otros refrescos.

La iniciativa forma parte de la Ruta Andaluza del Queso y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, así como de entidades como Itálica Trading, Guía El Comensal, Tabernas El Papelón, Royal Bliss y Cruzcampo, lo que refuerza su proyección como escaparate gastronómico.

SUMINISTROS AGRÍCOLAS LUQUE

A su vez, la celebración de QuesArte Córdoba entronca con la filosofía de la Asociación Cultural Vino en Rama, una iniciativa impulsada por bodegueros de Moriles y Montilla preocupados por preservar una forma de elaborar y entender el vino que se remonta a generaciones atrás.

En este sentido, Cristóbal Luque, gerente del colectivo, explicó que la entidad surgió por la inquietud de proteger y defender estos vinos que, pese a la evolución tecnológica, siguen teniendo plena vigencia por la cultura que los envuelve, con el objetivo de “amparar y difundir estos valores”.

Asimismo, el propio Luque subrayó en su presentación que el proyecto “promete redefinir la manera en que se aprecian y disfrutan los vinos en rama”, mientras que el presidente de la asociación, Francisco Robles, destacó que esta iniciativa busca “preservar la autenticidad y especificidad de los vinos en rama, arraigados en la cultura y en la historia de la tierra, donde el ritual de compartir una copa en la bodega o en la taberna con amigos y familiares sigue siendo una costumbre extendida”.

BODEGAS ROBLES - VINOS COMPROMETIDOS CON SU TIERRA

De igual modo, Robles aseguró que “la asociación se compromete a promover y divulgar la cultura y la tipicidad de los vinos en rama donde quiera que se elaboren bajo criterios de calidad y garantía”, en un planteamiento que integra la innovación, el desarrollo económico y territorial y la sostenibilidad medioambiental.

En esa línea de difusión, QuesArte Córdoba permitirá a los asistentes adentrarse en la identidad de los vinos en rama de Montilla-Moriles, comprendiendo que detrás de cada copa confluyen técnica, memoria y paisaje, elementos que conectan directamente con el espíritu gastronómico y cultural que también envuelven a los productores de quesos de España.

JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

ACEITES BELLIDO · MUSEO DEL ACEITE JUAN COLÍN - MONTILLA (CÓRDOBA)

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA - FIESTA DE LA CRUZ 2026 - PROGRAMA DE ACTOS


© 2020 Baena Digital · Quiénes somos · diarioandaluciadigital@gmail.com

Designed by Open Themes & Nahuatl.mx.