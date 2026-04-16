La Cata del Vino Montilla-Moriles reunirá a diez bodegas en la Avenida del Alcázar



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La cuadragésima edición de la Cata del Vino Montilla-Moriles reunirá del 23 al 26 de abril próximos a una decena de bodegas y a cinco restaurantes en la Avenida del Alcázar con una programación renovada y actividades enoturísticas que pretenden reforzar el papel del sector vitivinícola en la provincia de Córdoba.La cita, que supone uno de los eventos más representativos del calendario festivo cordobés, actuará un año más como antesala del denominado. Durante cuatro jornadas, el recinto habilitado en la Avenida del Alcázar acogerá una carpa de 3.500 metros cuadrados en la que se dará cabida a diez bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, entre las que destacanEsta edición presenta como novedad que, por primera vez, no será necesario adquirir tickets de entrada para acceder al recinto. A su vez, la programación prevista incluye catas dirigidas y talleres orientados a profundizar en el conocimiento de los vinos de la DOP Montilla-Moriles, así como la exposición, obra del montillano Chema G. Mármol, ganador delEl propio Chema G. Mármol explicó hace unos meses que esta exposición surgió tras el reconocimiento obtenido en el Premio Unicornio de Fotografía Turística 2024, con una imagen que titulóy que reflejaba el trabajo de recogida de fardos de uva al amanecer. A partir de ahí, el artista montillano decidió “centrar esta primera exposición individual exclusivamente en el enoturismo y en la forma de entenderlo desde nuestra tierra”.El autor defendió que “el enoturismo no se limita al vino, sino que abarca todo lo que ocurre alrededor del viñedo: las fiestas, el trabajo en el campo, la gastronomía, la naturaleza y las personas que mantienen viva esta cultura”. En ese sentido, detalló que las imágenes abarcan diferentes estaciones del año y distintas horas del día, “mostrando cómo cambia la luz y el paisaje de Montilla en cada época”.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, puso en valor el trabajo del sector vitivinícola y destacó el esfuerzo de bodegueros y viticultores, al afirmar que “son los que se dejan el alma y que con un esfuerzo, que a veces no se ve, logran que podamos disfrutar de esta cata histórica, y a los que hay que agradecer que sean los protectores de esta herencia que es patrimonio de todos los cordobeses”.Asimismo, Fuentes subrayó el carácter simbólico de la cita dentro del calendario provincial y señaló que se trata de “el alma de nuestra ciudad y nuestra provincia”, añadiendo que esta nueva edición “vuelve con una mirada renovada al futuro, pero sin perder su esencia”.De igual modo, el máximo responsable de la institución provincial hizo referencia a la compleja situación que atraviesa el sector debido a las condiciones meteorológicas adversas, con una campaña “marcada que ha sufrido una drástica reducción con caídas que han llegado al 50 por ciento y con afecciones graves como las provocadas por el mildiu”.Ante este contexto, animó a la ciudadanía a respaldar al sector, apelando a la asistencia al evento “como apoyo a nuestros productores” y recordando el carácter “único en el mundo de nuestros vinos”. De hecho, la organización espera que unas 50.000 personas visiten el recinto durante los días de celebración.