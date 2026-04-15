El Hospital Quirónsalud Córdoba, servicio médico oficial del Rally Sierra Morena por quinto año consecutivo

Quirónsalud, comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud en Andalucía

Elserá el proveedor oficial de los servicios médicos delpor quinto año consecutivo. Este evento deportivo de máximo nivel, que celebrará su edición número 43 del 16 al 19 de abril, recorrerá distintos puntos de la provincia y la capital cordobesa. Así, el hospital se convertirá de nuevo en el centro de atención de referencia ante cualquier asistencia sanitaria que precisen los participantes del evento deportivo, que abre el Campeonato de Europa de Rallies (FIA ERC) y es la segunda prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallies (S-CER).Este Rally contará con la participación de los mejores pilotos del mundo y tendrá un 80% de participantes internacionales. El Grupo Hospitalario Quirónsalud mantiene un compromiso con el deporte como actividad de promoción de hábitos de vida saludable.El Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con la máxima capacitación para el tratamiento de lesiones deportivas, con un servicio de Urgencias 24 horas, que incluye todas las especialidades, para garantizar que cualquier eventualidad que surja durante el desarrollo de la competición pueda resolverse de forma rápida y eficaz por los profesionales del centro.Por su parte, el presidente del Rally Sierra Morena, Manuel Muñoz, ha indicado que "es muy relevante para nosotros que año tras año el Hospital Quirónsalud Córdoba sea centro neurálgico de la atención médica del Rally Sierra Morena. Supone una garantía de calidad en la atención sanitaria del mismo, disponiendo de unas instalaciones de primer nivel para los equipos que así lo precisen con una cobertura aseguradora por el 100% de las compañías de las distintas federaciones involucradas en el evento".Quirónsalud participa desde hace años en múltiples eventos y disciplinas deportivas, ya que el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que Quirónsalud se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.Actualmente Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, patrocinador oficial de todas las competiciones de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de las finales de la Copa Davis de tenis, disputadas en España, el Mutua Madrid Open de tenis, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, las dos últimas ediciones de la Copa del Rey ACB de baloncesto o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en nuestro país, así como importantes carreras como la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana, la eDreams Mitja Marató by Brooks de Barcelona, el Medio Maratón de Sevilla, los 10K Valencia Ibercaja, la Carrera Nocturna de Toledo o la Behobia/San Sebastián, entre otras.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónomaQuirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón...El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.