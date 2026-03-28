'La Voz Kids' abre el casting 'online' para su nueva temporada

El programa televisivo La Voz Kids ha iniciado el proceso de selección para su próxima temporada, con el objetivo de encontrar nuevas voces infantiles en toda España. La convocatoria está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 15 años de edad, siempre que hayan cumplido esa edad en 2026.
Según la información facilitada por la organización, el espacio continúa manteniendo su carácter familiar y abierto a todos los géneros y estilos musicales. En esta nueva edición, no solo podrán participar aspirantes en solitario, sino también quienes formen parte de agrupaciones vocales como dúos, tríos, cuartetos o bandas.
El proceso de selección se desarrollará de manera íntegramente online entre los meses de marzo y abril. Para optar a una plaza en el casting, los candidatos deberán enviar materiales audiovisuales que permitan valorar sus capacidades vocales.
La inscripción deberá ser realizada obligatoriamente por los padres o tutores legales del menor, quienes además deberán contar con el consentimiento de ambos progenitores. Este requisito es imprescindible para formalizar la participación en el proceso.
Los interesados pueden completar el registro a través del enlace habilitado por la organización. Asimismo, para facilitar el procedimiento, también se ha puesto a disposición un contacto directo con Concha Maldonado en el teléfono 616 162 188.
Desde el programa destacan que La Voz Kids tiene como objetivo fomentar valores como la convivencia y la pasión por la música entre los más jóvenes. En este sentido, la iniciativa ofrece a los participantes la posibilidad de compartir experiencias con otros niños, disfrutar del proceso de aprendizaje y conocer a artistas de ámbito nacional e internacional.
Con esta nueva convocatoria, el formato busca continuar descubriendo talento infantil y consolidarse como un espacio de referencia para jóvenes cantantes en el panorama televisivo.
Según la información facilitada por la organización, el espacio continúa manteniendo su carácter familiar y abierto a todos los géneros y estilos musicales. En esta nueva edición, no solo podrán participar aspirantes en solitario, sino también quienes formen parte de agrupaciones vocales como dúos, tríos, cuartetos o bandas.
El proceso de selección se desarrollará de manera íntegramente online entre los meses de marzo y abril. Para optar a una plaza en el casting, los candidatos deberán enviar materiales audiovisuales que permitan valorar sus capacidades vocales.
La inscripción deberá ser realizada obligatoriamente por los padres o tutores legales del menor, quienes además deberán contar con el consentimiento de ambos progenitores. Este requisito es imprescindible para formalizar la participación en el proceso.
Los interesados pueden completar el registro a través del enlace habilitado por la organización. Asimismo, para facilitar el procedimiento, también se ha puesto a disposición un contacto directo con Concha Maldonado en el teléfono 616 162 188.
Desde el programa destacan que La Voz Kids tiene como objetivo fomentar valores como la convivencia y la pasión por la música entre los más jóvenes. En este sentido, la iniciativa ofrece a los participantes la posibilidad de compartir experiencias con otros niños, disfrutar del proceso de aprendizaje y conocer a artistas de ámbito nacional e internacional.
Con esta nueva convocatoria, el formato busca continuar descubriendo talento infantil y consolidarse como un espacio de referencia para jóvenes cantantes en el panorama televisivo.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL