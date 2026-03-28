'La Voz Kids' abre el casting 'online' para su nueva temporada

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El programa televisivoha iniciado el proceso de selección para su próxima temporada, con el objetivo de encontrar nuevas voces infantiles en toda España. La convocatoria está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 15 años de edad, siempre que hayan cumplido esa edad en 2026.Según la información facilitada por la organización, el espacio continúa manteniendo su carácter familiar y abierto a todos los géneros y estilos musicales. En esta nueva edición, no solo podrán participar aspirantes en solitario, sino también quienes formen parte de agrupaciones vocales como dúos, tríos, cuartetos o bandas.El proceso de selección se desarrollará de manera íntegramenteentre los meses de marzo y abril. Para optar a una plaza en el casting, los candidatos deberán enviar materiales audiovisuales que permitan valorar sus capacidades vocales.La inscripción deberá ser realizada obligatoriamente por los padres o tutores legales del menor, quienes además deberán contar con el consentimiento de ambos progenitores. Este requisito es imprescindible para formalizar la participación en el proceso.Los interesados pueden completar el registro a través del. Asimismo, para facilitar el procedimiento, también se ha puesto a disposición un contacto directo con Concha Maldonado en el teléfono 616 162 188.Desde el programa destacan quetiene como objetivo fomentar valores como la convivencia y la pasión por la música entre los más jóvenes. En este sentido, la iniciativa ofrece a los participantes la posibilidad de compartir experiencias con otros niños, disfrutar del proceso de aprendizaje y conocer a artistas de ámbito nacional e internacional.Con esta nueva convocatoria, el formato busca continuar descubriendo talento infantil y consolidarse como un espacio de referencia para jóvenes cantantes en el panorama televisivo.