Cambio de hora: esta madrugada se adelanta el reloj

Esta madrugada comienza el horario de verano, una medida que lleva aparejada la necesidad de adelantar una hora los relojes para aprovechar mejor la luz solar por las tardes. Es decir, en la madrugada del sábado al domingo, a las 2.00 serán las 3.00, de modo que si se mantuvieran los mismos hábitos, se perdería una hora de sueño. Este cambio horario es parte de la directiva europea 2000/84/CE que afecta a todos los Estados miembros de la UE.La directiva obliga a aplicar un régimen horario de verano y un calendario común para las fechas y horas a las que debe comenzar y finalizar dicho horario para todos los Estados miembros. No existe la posibilidad de excepción que permita a un Estado miembro no aplicar el régimen de la hora de verano.Según un estudio realizado por la Comisión Europea, esta medida tiene impactos positivos no solo sobre el ahorro energético sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.El cambio de hora a modo verano se adoptó por primera vez en España en el año 1918, gracias al Real Decreto de 3 de abril –publicado por la Gaceta de Madrid un día más tarde–, que disponía que "el día 15 del mes actual, y a las veintitrés horas, se adelante la hora legal en sesenta minutos, y que el día 6 de octubre del corriente año se restablezca la hora normal".El argumento que utilizaron las autoridades para adoptar esta medida fue la escasez de carbón que había originado la Primera Guerra Mundial, un conflicto que obligó a intensificar la producción y a reducir el consumo en todos los países de Europa.Tras el periodo de 1918 a 1949, en el que el horario de verano se aplicó de manera discontinua y con escasa consistencia en las fechas, la hora de verano dejó de aplicarse en España hasta 1973. A partir de 1974 se reinstauró en muchos países europeos como consecuencia de una crisis energética derivada por el gran incremento de los precios del petróleo. España reinstauró la hora de verano de forma urgente en 1974; Francia lo hizo en 1976 y Portugal, en 1977.Pero el debate sobre la continuidad del cambio de hora sigue abierto en el ámbito europeo, aunque sin avances inmediatos. La posibilidad de poner fin a esta práctica no se materializará en 2026, como se había planteado en su momento, y no figura entre las prioridades actuales de las instituciones comunitarias, según apuntan voces implicadas en el proceso. La principal dificultad radica en la falta de consenso entre los Estados miembros sobre qué horario mantener de forma definitiva.En esa línea, la Unión Europea ya ha fijado un calendario de cambios de hora hasta el año 2031, lo que refleja que, al menos a corto plazo, el sistema actual continuará vigente. No obstante, esta planificación no impide que, en caso de alcanzarse un acuerdo, la eliminación del cambio horario pueda adelantarse.Además, la Comisión Europea trabaja en la elaboración de un nuevo informe que analizará las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones, con el objetivo de reactivar el debate en los próximos años. Mientras tanto, distintas iniciativas impulsadas desde la sociedad civil buscan acelerar este proceso y promover una mayor reflexión sobre los efectos del cambio de hora en la vida cotidiana.Por otro lado, diversos estudios recientes cuestionan el impacto real del ahorro energético asociado a esta medida, señalando que, en la actualidad, su efecto es prácticamente nulo. Asimismo, expertos en cronobiología sostienen que el horario de invierno se ajusta mejor al reloj biológico, lo que refuerza las voces que abogan por eliminar los cambios semestrales de hora.En paralelo, algunas plataformas ciudadanas preparan nuevas campañas para fomentar la participación y presionar a las instituciones europeas con el objetivo de avanzar hacia una solución consensuada. Estas iniciativas pretenden situar en el centro del debate no solo el cambio de hora, sino también otros aspectos relacionados con la organización del tiempo, como los horarios laborales, escolares o de descanso.