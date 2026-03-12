La Unión logra el segundo premio de la Denominación de Origen Aceite de Lucena

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena ha concedido a lade Montilla el segundo premio en la categoría principal de sus galardones anuales, un reconocimiento que distingue a los mejores aceites de oliva virgen extra (AOVE) elaborados en su territorio y que pone en valor la calidad de, producido por la entidad montillana.La cuarta edición de estos premios, que impulsa el Consejo Regulador de la DOP Aceite de Lucena, reconoce tanto la excelencia de los aceites elaborados en la zona amparada como la labor de divulgación y promoción de este producto. En la categoría principal, dedicada a los mejores aceites de la campaña, el jurado —formado por el panel de cata Lucena Análisis Sensorial— ha otorgado el primer premio al aceite, elaborado por la Cooperativa Olivarera de Lucena.Además, el segundo galardón ha recaído en, de la Cooperativa La Unión de Montilla, mientras que el tercer premio ha sido concedido, también de la Cooperativa Olivarera de Lucena, y a, de la localidad de Rute.El panel de cata ha destacado especialmente “el aumento del número de muestras presentadas y el alto nivel de calidad alcanzado en esta campaña”, un aspecto que refleja la evolución del sector y el creciente compromiso de las almazaras y cooperativas por mejorar la calidad de los aceites que producen.De igual modo, junto a los premios dedicados a los mejores aceites de oliva virgen extra, la DOP Aceite de Lucena entregará también otras distinciones vinculadas a la promoción del producto. En concreto, se concederá el Premio a la divulgación del Aceite de Oliva Virgen Extra y el Premio a la calidad y promoción de la DOP 2026.En total se entregarán seis reconocimientos con los que el Consejo Regulador pretende reforzar el prestigio de los aceites producidos en su territorio y reconocer el trabajo que desarrollan agricultores, cooperativas y almazaras que forman parte de esta denominación de origen.El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 8 de mayo en Iznájar y estará precedido por la celebración de diversas conferencias técnicas dirigidas a profesionales del sector oleícola y agricultores, con el objetivo de profundizar en aspectos relacionados con la calidad, la producción y la promoción del aceite de oliva virgen extra.Presidida por Francisco de Mora, la DOP Aceite de Lucena ampara aceites producidos en los municipios de Aguilar de la Frontera, Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Lucena, Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil y Rute. La variedad predominante en este territorio es la Hojiblanca —también conocida como Lucentina—, aunque en sus olivares también se cultivan otras variedades como Arbequina, Campanil, Chorruo, Lechín, Ocal, Picual o Tempranilla.En ese contexto, la presencia de la Cooperativa Agrícola La Unión entre los aceites premiados vuelve a situar a Montilla dentro del mapa de referencia de la producción oleícola amparada por esta denominación. La entidad constituye, además, una de las cooperativas más representativas del sector agroalimentario en el ámbito de la DOP Montilla-Moriles y de la propia DOP Aceite de Lucena.Fundada en 1979 por un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), la cooperativa ha experimentado desde entonces un notable crecimiento que le ha permitido consolidarse como una de las principales entidades del sector en Andalucía.De hecho, en la actualidad desarrolla la mayor vendimia de toda la comunidad autónoma, lo que se traduce en una producción media cercana a los diez millones de litros de vino blanco, alrededor de un millón de litros de vino tinto y aproximadamente tres millones de kilos de aceite de oliva.El aumento progresivo del número de socios, unido al crecimiento de la producción de vino y aceite, llevó a la entidad a impulsar nuevas instalaciones en la calle Río de la Hoz, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril de Montilla. Este complejo se levanta sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados y cuenta con una notable capacidad de almacenamiento.Por otro lado, junto al domicilio principal situado en la Avenida de Italia, la cooperativa dispone también de otro espacio en la calle Juan Colín, ubicado sobre una parcela de seis mil metros cuadrados. En este recinto, además de almacenarse vino y aceite, se han celebrado durante años numerosas actividades culturales y recreativas de la localidad en un salón de actos con capacidad para más de mil metros cuadrados.Actualmente, la Cooperativa Agrícola La Unión reúne a más de 1.800 socios, lo que refleja el peso que esta entidad mantiene dentro del tejido agrícola de Montilla y del conjunto del territorio amparado por las denominaciones de origen de las que forma parte.