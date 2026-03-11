El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora una novedosa unidad para prevenir nuevas fracturas por osteoporosis

Quirónsalud en Andalucía

Elha puesto en marcha una Unidad de Enlace de Fracturas (FLS), de sus siglas, un sistema asistencial especializado en la prevención secundaria de fracturas por fragilidad asociadas a la osteoporosis. Este novedoso modelo permite identificar de forma sistemática a los pacientes que han sufrido una fractura osteoporótica y establecer un seguimiento coordinado para evitar nuevas fracturas.Esta unidad multidisciplinar está coordinada por el, con la participación de los servicios de, lo que permite una atención multidisciplinar e integrada del paciente desde el momento de la fractura hasta su seguimiento a largo plazo.Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Córdoba se suma a los pocos centros privados de Andalucía que cuentan con este modelo asistencial, recomendado a nivel internacional por la Fundación Internacional de la Osteoporosis (IOF).La Unidad FLS del Hospital Quirónsalud Córdoba se centra en identificar a pacientes mayores de 50 años con fracturas por fragilidad, evaluar su riesgo de nuevas fracturas, iniciar el tratamiento adecuado según las guías clínicas y mejorar la adherencia terapéutica a largo plazo, dentro de un circuito asistencial definido y coordinado.La doctora, reumatóloga del centro y responsable de la unidad, explica que “la implantación de una unidad de enlace de fractura FLS aporta al paciente un modelo de atención estructurado y coordinado tras una primera fractura por fragilidad, que antes no existía de forma sistemática”. Según señala, “este modelo reduce de forma significativa la probabilidad de una segunda fractura, que es el principal determinante de la morbimortalidad en estos pacientes”.Uno de los principales retos de la atención convencional es que, tras tratar la fractura aguda, el paciente no siempre recibe una evaluación ni un seguimiento de su enfermedad ósea. “La diferencia clave es que la FLS evita que, tras la primera fractura, se trate como episodio aislado, sin iniciar tratamiento ni seguimiento de la osteoporosis”, añade la doctora Bautista.Por su parte, el doctor Francisco Sánchez, jefe del Servicio de Urgencias del centro, destaca que “la creación de la Unidad FLS permite que, desde Urgencias, no solo se diagnostique y se trate la fractura en el momento agudo, sino que se active un circuito para que el paciente sea identificado y derivado, con el objetivo de evitar nuevas fracturas en el futuro”.A su vez, el doctor, jefe del servicio de Reumatología, subraya que “la puesta en marcha de esta unidad supone un salto importante de calidad en la atención al paciente con fractura por fragilidad, ya que, no sólo se trata la fractura, sino que se actúa para evitar que vuelva a producirse otra”. En este sentido, afirma que “prevenir una segunda fractura es clave para reducir complicaciones, dependencia y mortalidad, y la FLS nos permite hacerlo de forma coordinada y eficaz”.Con la puesta en marcha de esta unidad, el hospital se incorpora al mapa internacional de centros FLS de la IOF, un reconocimiento al desarrollo de un circuito específico para la atención de estos pacientes. “Este es el primer paso de un programa de mejora continua orientado a prevenir nuevas fracturas y a favorecer el bienestar y la calidad de vida de los pacientes”, concluye el doctor Romero.Las fracturas por osteoporosis representan un importante problema de salud, especialmente en una población cada vez más envejecida. 