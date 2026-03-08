La Diputación lanza un plan provincial para promover la conciliación y la corresponsabilidad

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba pondrá en marcha el nuevo Plan Provincial, una iniciativa dotada con más de 690.000 euros que permitirá desarrollar más de un centenar de actividades destinadas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los municipios de la provincia.La delegada de Igualdad en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, explicó que “el plan, que fue aprobado en el pleno del pasado mes de febrero, irá destinado a financiar actuaciones en los municipios con el fin de reforzar la red provincial de recursos públicos en materia de cuidados”.Según detalló la diputada provincial, “es un plan que está financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y enmarcado en el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. Su cuantía asciende a 690.784 euros, de los cuales la Consejería aporta el 86,31 por ciento y este año por primera vez la propia Diputación aporta el resto por haber disminuido la cantidad que destina al mismo el Gobierno de España”.Moreno indicó que “los beneficiarios serán los municipios y entidades locales autónomas de la provincia, quienes recibirán todos una cuantía fija, asegurando la participación de todos, y una cuantía variable, en función de la población y atendiendo al número potencial de menores beneficiarios”. Asimismo, añadió que “una vez publicada en el BOP la convocatoria reguladora, las entidades dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para aceptar la subvención concedida”.La responsable provincial de Igualdad recordó que “serán subvencionables aquellos proyectos que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sobre todo en los periodos no lectivos, y a través de proyectos que permitan dar cobertura a las familias con menores a su cargo. Suelen ser ludotecas, guarderías temporeras, campamentos...”.Moreno también destacó los resultados alcanzados en la edición anterior del programa y señaló que “con la continuidad del plan buscamos consolidar los excelentes resultados obtenidos en la edición anterior, que dio cobertura a 74 municipios y entidades locales autónomas (ELA) y comprendió más de 150 actuaciones de conciliación. Con estas iniciativas atendimos a más de 6.000 menores y beneficiamos a 4.000 familias cordobesas”.Con estos datos, la delegada de Igualdad subrayó que “ponemos de manifiesto que el Plan se ha consolidado como una política pública estructural en la provincia con un impacto directo en la calidad de vida de las familias y en el avance hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”.Auxiliadora Moreno insistió también en la necesidad de continuar impulsando este tipo de medidas y señaló que “más del 80 por ciento de las excedencias por cuidado de hijos y/o familiares dependientes continúan siendo solicitadas por mujeres y más del 75 por ciento de las reducciones de jornada. Además, las mujeres siguen dedicando dos horas más al día que los hombres a tareas domésticas y cuidados no remunerados”.En este sentido, la diputada provincial reiteró que “los datos evidencian que el Plan Corresponsables se ha consolidado como una política pública estructural en la provincia, con un impacto directo en la calidad de vida de las familias y en el avance hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”.