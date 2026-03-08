Bodegas Navarro rinde tributo a María Dolores Requena en una jornada dedicada a la mujer y el vino

Bodegas Navarro, referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, ha querido rendir homenaje en este 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, a María Dolores Requena Cordón, histórica bodeguera montillana, en una jornada en la que el Ayuntamiento de Montilla rendirá tributo al relevante papel de la mujer en las labores de recolección de la uva y, también, en la propia industria vitivinícola de la localidad.
María Dolores Requena, junto a la plantilla de trabajadores de Bodegas Navarro.
[ARCHIVO FOTOGRÁFICO: BODEGAS NAVARRO]
La bodega, que atesora 196 años de historia, ha querido evocar hoy la memoria de una mujer que, en pleno siglo XX y en un contexto complejo, sostuvo con firmeza el timón de una de las casas vinícolas más representativas del marco Montilla-Moriles.
Nacida en 1884 en el seno del matrimonio formado por Rafael Requena Salas y Carmen Cordón Molina, María Dolores Requena Cordón asumió durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo la dirección de la empresa familiar Navarro Salas, desde donde impulsó la crianza y exportación de sus vinos, prolongando la senda internacional iniciada en 1830 por el fundador de la casa, Antonio José Navarro.
En aquellos años de reconstrucción y de esperanza contenida, su labor empresarial se desarrolló en paralelo a un marcado compromiso social con su ciudad. Durante su etapa al frente de la bodega, cedió al pueblo de Montilla los terrenos necesarios para la construcción de las primeras escuelas en el barrio de las Casas Nuevas y promovió, además, la construcción de viviendas destinadas a los trabajadores de la bodega.
Ese gesto generoso permitió que numerosos niños y niñas de Montilla pudieran acceder a una formación básica en instalaciones dignas en una época especialmente difícil, al tiempo que muchas familias vinculadas al mundo del vino encontraban un hogar donde construir su vida cotidiana. Aquella decisión no solo tuvo un impacto social inmediato, sino que también terminó definiendo el propio trazado urbanístico de ese sector del barrio.
De hecho, la calle Virgen de las Viñas toma su nombre del lagar que el antecesor y marido de María Dolores Requena Cordón, Miguel José Navarro Salas, impulsó en la década de los años veinte del pasado siglo en un paraje rodeado de viñedo. Con aquel proyecto se descentralizó parte de la actividad vinícola que hasta entonces se desarrollaba en la antigua bodega situada en la calle Navarra número 1 —actual Enfermería número 36—, abriendo así una nueva etapa en la organización productiva de la firma.
Construcción de la Barriada de El Gran Capitán.
[ARCHIVO FOTOGRÁFICO: BODEGAS NAVARRO]
El homenaje que hoy dedica Bodegas Navarro a María Dolores Requena Cordón se enmarca en la jornada del 8 de Marzo promovida por el Ayuntamiento de Montilla, que este mediodía reconocerá en el Salón San Juan de Dios, anexo a la Casa Consistorial, la relación histórica entre la mujer y el vino en la localidad. Un vínculo profundo, muchas veces discreto y silencioso, que durante generaciones ha sostenido buena parte del trabajo cotidiano en los viñedos, en los lagares y en las bodegas del marco Montilla-Moriles.
Y es que la historia vitivinícola de esta comarca no puede comprenderse sin la presencia constante de mujeres que, desde la vendimia hasta las labores de bodega, participaron activamente en el cuidado de la uva, en los procesos de elaboración o en las tareas más minuciosas del trabajo en las soleras. Una labor callada, transmitida de madres a hijas y de familias enteras ligadas al viñedo, que forma parte del patrimonio humano que sustenta la identidad del vino de Montilla.
En ese contexto, la familia Herrador Veredas, actual responsable de la bodega, ha querido poner el foco en la figura de María Dolores Requena Cordón como símbolo de ese compromiso. Miguel Jesús y Javier Herrador, máximos responsables de la firma, señalan que “la familia Herrador Veredas quiere reconocer en un día tan especial el valor y el pundonor de una mujer que con su trabajo y resiliencia en tiempos difíciles, jugó un papel fundamental en la sociedad Montillana y de la que nos sentimos orgullosos del legado heredado y cuyos valores son el pilar fundamental que rige en la actualidad nuestra Bodega: calidad, excelencia, fraternidad y responsabilidad social”.
Además, la historia de Bodegas Navarro se entrelaza con la propia evolución del sector vitivinícola de Montilla-Moriles. Fundada en 1830, la firma ha mantenido a lo largo de casi dos siglos un equilibrio entre la tradición heredada y la incorporación de tecnología contemporánea para preservar y perfeccionar el trabajo de sus soleras.
Vista aérea de Bodegas Navarro, junto al antiguo Colegio Virgen de las Viñas.
[ARCHIVO FOTOGRÁFICO: BODEGAS NAVARRO]
Actualmente, la bodega continúa guardando los vinos que nacen en sus botas siguiendo los métodos tradicionales, al tiempo que integra herramientas modernas que permiten alcanzar el nivel óptimo que valoran los expertos catadores. El resultado es una colección de vinos reconocidos tanto en el mercado nacional como en el internacional.
Hoy por hoy, la firma está presente en una treintena de países gracias a una amplia selección de vinos como el Fino Andalucía 1957, el reconocido Flor de Córdoba, el Pilycrim y el Vino de Misa; productos gourmet como su gama Solera Fundación 1830 o sus vinagres, así como la nueva línea de vermuts, en la que sobresale el prestigioso Premium Rosso Vermouth o La Solé.
Así, entre el eco de las botas centenarias y la memoria de quienes levantaron esta historia, la bodega mira hoy hacia su pasado para recordar a una mujer que, en tiempos difíciles, supo unir empresa, compromiso social y amor por la tierra del vino.
[ARCHIVO FOTOGRÁFICO: BODEGAS NAVARRO]
[ARCHIVO FOTOGRÁFICO: BODEGAS NAVARRO]
[ARCHIVO FOTOGRÁFICO: BODEGAS NAVARRO]
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: BODEGAS NAVARRO
FOTOGRAFÍA: BODEGAS NAVARRO