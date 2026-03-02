El precio del gas da un respiro a la industria andaluza con una caída del 9%

Mientras las reservas europeas moderan la factura energética en el arranque de 2026, desde la consultora cordobesa Gestión de Recursos alertan sobre la necesidad de blindar los precios ante la volatilidad geopolítica y las nuevas normativas de emisiones.
El mercado energético andaluz y nacional respira con un alivio largamente esperado. Al cierre del último ejercicio y en el inicio de 2026, el precio del gas natural ha consolidado una tendencia a la baja, con reducciones significativas impulsadas por la estabilidad de las reservas europeas y la moderación de los mercados de futuros (MIBGAS).
Esta corrección a la baja supone una ventana de oportunidad crítica para el tejido industrial, agroalimentario y hostelero de Andalucía, sectores fuertemente dependientes del coste energético. Sin embargo, los expertos del sector advierten que la actual "tregua" de precios podría ser un espejismo si no se toman medidas estratégicas.
La amenaza latente: de la calma a los 92 €/MWh
Fuentes del sector energético internacional publicadas recientemente (El Periódico de la Energía) alertan de una volatilidad extrema latente. Un posible bloqueo en el Estrecho de Ormuz —vía crucial para el tránsito mundial de Gas Natural Licuado (GNL)— podría catapultar los precios europeos hasta los 92 €/MWh de forma abrupta. A esta incertidumbre geopolítica se suma la inminente plena operatividad del sistema de emisiones ETS2 previsto para 2027, que incrementará la presión fiscal sobre el carbono, encareciendo inevitablemente la factura.
"La bajada actual de los precios es una excelente noticia coyuntural, pero el verdadero riesgo para las empresas andaluzas es confiarse y mantenerse a expensas de las noticias internacionales", explican desde la dirección de Gestión de Recursos, consultoría energética especializada con sede en Montilla (Córdoba). "El éxito empresarial no reside en alegrarse cuando el mercado baja temporalmente, sino en saber aprovechar ese valle de precios para cerrar posiciones de futuro y asegurar los márgenes de producción".
Comprar con inteligencia: blindar el ahorro
Ante este escenario de contrastes, donde el precio actual es bajo pero el riesgo futuro es crítico, los analistas de Gestión de Recursos proponen a las pymes y grandes industrias un modelo de compra delegada y gestión activa.
Simplemente "pagar la factura" y asumir el precio variable (indexado) ya no es una opción viable para la rentabilidad empresarial. A través de acuerdos estratégicos con partners líderes del sector, la consultora cordobesa está ejecutando planes de contingencia para sus clientes, centrados en tres pilares:
- Fijación de Precios (Coberturas): Aprovechar las cotizaciones bajas actuales para cerrar contratos de gas a precio fijo, actuando como un "seguro a todo riesgo" ante posibles crisis internacionales.
- Auditoría Técnica: Revisión exhaustiva de peajes y potencias contratadas para asegurar que las empresas no paguen sobrecostes por energía no utilizada.
- Planificación a Largo Plazo: Preparación del tejido productivo ante los nuevos impuestos al CO2 que entrarán en vigor a corto plazo.
"Nuestra labor como departamento externo de energía es transformar la volatilidad del mercado liberalizado en una ventaja competitiva para nuestros clientes. Convertimos un gasto incontrolable en un activo gestionado con precisión", concluyen desde Gestión de Recursos.
Para aquellas empresas que deseen evaluar su exposición actual al mercado del gas y conocer las opciones de blindaje, Gestión de Recursos ofrece auditorías iniciales de sus contratos en vigor a través de sus canales de contacto habituales (www.gestionderecursos.es).
