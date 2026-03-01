Aureliano Sáinz | Niños de la calle

En cierta ocasión, y, comenté que en la Facultad tenemos una tertulia diaria entre docentes, administrativos y personal de servicio, miembros de ambos sexos y de distintas edades: desde los que se acercan a los treinta años hasta los que han superado los setenta, como es mi caso.Lo cierto es que a la hora del café nos reunimos para charlar dejando de lado los móviles, pues entendemos que hay que recuperar ese ambiente en el que es posible hablar de todo, o casi todo, con buen sentido de humor, alejándonos de las confrontaciones, tan frecuentes cuando de por medio se encuentran las denominadas redes sociales, en las que no existe el control emocional, o precaución, que sí solemos tener en las relaciones directas.Lógicamente, el que haya edades tan dispares en el grupo da lugar a que en algunos momentos surjan las referencias a los tiempos que quedaron atrás, y que se compare lo que nos aconteció a los que tenemos más edad con lo que han vivido quienes son más jóvenes. Todo esto, en el fondo, no tiene nada de malo si no entramos en la “nostalgia del tiempo perdido”, parafraseando el título de la gran obra del francés Marcel Proust.Pues bien, en uno de esos encuentros matinales acudo con el excelente libro, recién publicado, de Evȃnia Reichert, que lleva por título. Con cierto aire de polemista, les indico que me gustaría leer un par de párrafos del libro para saber qué piensan ellos del mundo que les ha tocado vivir a los chicos y chicas de hoy. También, les indico que me gustaría conocer qué opinan quienes son padres o madres de hijos en esa edad tan complicada como es la adolescencia.Pido un poco silencio, pues en ocasiones hay bullicio, y me pongo a leer:Antes de que se inicien los comentarios, que imagino irán en la línea de reafirmarse por las preocupaciones que genera la adicción a los móviles y pantallas tan omnipresentes en el mundo digital en el que vivimos, con cierto aire provocador les indico que en mi caso soy un “niño de la calle”, por lo que, aun adaptándome en lo posible (aunque en clase insisto a los alumnos en que no saquen los móviles, a menos que sea para trabajar algún tema ya previsto), tengo cierta nostalgia de aquel mundo en el que los amigos estábamos todo el tiempo en la calle participando en cualquiera de los juegos que nos inventábamos o que ya conocíamos por tradición heredada de otros muchachos que nos antecedían.Quienes del grupo han superado los sesenta, afirmaron conocer esa época de “niño de la calle”, en la que la televisión todavía no había adquirido la relevancia como para ser el centro de las atenciones dentro de la familia; aunque apuntan que ya por entonces las tecnologías comenzaban a ser relevantes e iniciaban la escalada que nos han conducido a la época en la que se han convertido en punto neurálgico de nuestras vidas.“Aunque recomiendo la lectura completa de este libro”, les digo tras el debate que se ha abierto, “si me permitís, os leo otro párrafo que puede ampliar o complementar el anterior:Tiene razón esta autora. Como bien suelo comentar, el desarrollo de la infancia tradicionalmente se ha producido en tres ámbitos: la familia, la escuela y los amigos (o el espacio social, en el que se encuentran los amigos). Pero de un modo, históricamente vertiginoso, ha aparecido el ámbito o espacio virtual que escapa, en gran medida, a los padres, lo que ha dado lugar a un gran desajuste en el desarrollo cognitivo y emocional, siendo motivo de preocupación familiar, también entre los docentes, dado que les desborda este mundo que tanto incide en la infancia y la adolescencia.Sé que ese tiempo, en cierto modo tan recordado por el escritor Luis Landero en sus novelas, ya solo queda en la memoria de quienes lo vivimos. Y si algo tuvo bueno era que para divertirnos bastaba con la presencia de los amigos para echarnos partidos de fútbol o jugar a los cualquiera de esos juegos a los que he aludido; eso sí, sin tener ni una “perra gorda” en el bolsillo, ya que las palabras consumo o consumismo por entonces no sabíamos qué querían decir.