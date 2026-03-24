Bodegas La Aurora triunfa en VinEspaña con los máximos reconocimientos del jurado

ha triunfado en la última edición del Concurso Nacional de Vinos VinEspaña 2026, celebrado del 5 al 7 de marzo en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, donde sufue distinguido como mejor vino en su categoría.El certamen, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Enología, reunió en esta octava edición más de 1.200 muestras procedentes de toda la península, que fueron evaluadas por un jurado compuesto fundamentalmente por enólogos designados por las distintas asociaciones autonómicas. Considerado uno de los concursos de mayor prestigio del panorama nacional, VinEspaña ha experimentado un crecimiento constante tanto en la calidad como en la cantidad de vinos participantes.En ese contexto, Bodegas La Aurora volvió a situarse entre las referencias destacadas del certamen, logrando un total de tres grandes oros y dos oros. El reconocimiento más relevante fue para su, que fue elegido mejor vino en la categoría de Uvas Pasificadas, obteniendo además la máxima distinción del concurso, el Gran Oro.Además, el jurado concedió el Gran Oro a otros dos vinos de la cooperativa montillana: ely el, consolidando así la presencia de la bodega en distintas categorías. Por otro lado, ely elfueron distinguidos con la medalla de Oro.En ese sentido, fuentes de la Cooperativa La Aurora han señalado que “estos premios ponen en valor la dedicación constante de todo el equipo que compone Bodegas La Aurora en elaborar vinos singulares y de una calidad diferenciada”. Asimismo, han manifestado su agradecimiento al conjunto de personas vinculadas al proyecto: “socios, trabajadores, clientes y Consejo Rector por conseguir méritos tan importantes como este”. De igual modo, desde la entidad han querido reconocer el papel de la organización del certamen y del jurado.La trayectoria de la cooperativa Nuestra Señora de La Aurora refuerza el alcance de estos reconocimientos. Fundada oficialmente el 15 de diciembre de 1963 por un grupo de agricultores montillanos, la entidad se ha consolidado como una de las referencias de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y, también, de la DOP Aceite de Lucena.En sus inicios, y antes de contar con sus actuales instalaciones en la zona de El Carrerón, sus socios recurrieron al arrendamiento de numerosas lagaretas y bodegas de tinajas repartidas por distintos puntos de Montilla, e incluso trasladaron mosto hasta la vecina localidad de Montemayor para poder desarrollar la vendimia.En la actualidad, la cooperativa cuenta con alrededor de 800 socios, de los cuales unos 230 aportan uva, mientras que el resto entrega aceituna o combina ambas producciones. Este modelo colectivo, basado en la implicación directa de agricultores y productores, constituye uno de los pilares de una entidad que, décadas después de su fundación, continúa cosechando reconocimientos en el ámbito nacional.