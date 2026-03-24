Autorizado el proyecto de restauración de la iglesia de San Francisco tras detectarse problemas de humedad

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: BAENA TURISMO

La Comisión de Patrimonio de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Deporte acordó el pasado 18 de marzo autorizar el proyecto de conservación, restauración y puesta en valor de los elementos murarios de la iglesia conventual de San Francisco de Baena. La decisión llega tras el estudio del expediente en el órgano provincial competente en materia de patrimonio histórico.La autorización culmina un proceso iniciado por el Obispado de Córdoba, que en junio de 2025 solicitó permiso a la Consejería de Cultura para intervenir en el inmueble. Esta solicitud se produjo después de realizar diversas inspecciones técnicas motivadas por la aparición de filtraciones de agua en el templo.El proyecto ha sido redactado por la experta en Restauración y Conservación de Obras de Arte BIC, Irene Cabeza Megía. La actuación contempla un plazo estimado de ejecución de nueve meses y un presupuesto cercano a los 300.000 euros, distribuidos en varias fases.Las intervenciones previstas se centran en la reparación de los paramentos afectados por la humedad. Para ello, se empleará mortero de cal tras el picado y saneado de las superficies, con el objetivo de dejar los muros en condiciones óptimas para la posterior realización de pinturas murales. Este proceso incluirá además un trabajo previo de documentación e investigación sobre dichas pinturas.Entre los trabajos ya definidos se encuentran actuaciones frente a humedades por capilaridad, la eliminación de elementos clavados en pintura mural y la reposición del soporte en pintura sobre revestimiento mural, entre otras intervenciones técnicas.El proyecto también contempla actuaciones específicas en distintos puntos del edificio. En el alzado sur de la nave del crucero se llevará a cabo la eliminación de polvo y microorganismos en pintura mural, con un coste de 33.438,21 euros. Asimismo, se realizará la limpieza y adecuación del alzado sur del retablo mayor, con un presupuesto de 11.724,02 euros, además de intervenir en las capillas que presentan mayor grado de afección.La resolución favorable emitida el pasado 18 de marzo por la Consejería de Cultura autoriza la ejecución de todas las intervenciones recogidas en el proyecto.La iglesia conventual de San Francisco de Baena fue declarada Bien de Interés Cultural mediante Real Decreto el 5 de marzo de 1983, con la categoría de Monumento. Además, las pinturas murales que serán objeto de restauración están incluidas en el Inventario General de Bienes Muebles, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 19 de diciembre de 2007.El templo presenta una sola nave con crucero, cubierta con bóveda de medio cañón con fajones y lunetos. Sus muros están decorados con pinturas de rocalla que configuran el conjunto artístico. El retablo mayor, realizado en madera tallada y policromada, data de 1740.La construcción de la iglesia se remonta a 1550, coincidiendo con la llegada a Baena de los primeros religiosos de la Orden de San Francisco, quienes contaron con la protección de doña María de Mendoza y Sarmiento, esposa del primer Duque de Baena.