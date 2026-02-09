Nuevas ofertas de empleo

Soldador/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de soldador o soldadora de estructuras metálicas ligeras en Córdoba. Las funciones principales comprenden el análisis de planos técnicos, la limpieza de superficies, el trazado de piezas y la ejecución de procesos de soldadura. También se requiere realizar el ensamblaje, control de calidad y mantenimiento de estructuras. El contrato ofrecido es laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 17:00 horas. La retribución económica establecida es de 1.500 euros mensuales con pagas extras prorrateadas. Se exige una experiencia mínima de seis meses en la ocupación mencionada. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 12 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Transportista (Córdoba)Se oferta un puesto de transportista en Córdoba. Las labores incluyen la conducción de vehículos pesados, asegurando la carga y cumpliendo las normas de tráfico. Quien ocupe el puesto realizará revisiones diarias del vehículo, gestionará la carga y descarga, y tramitará albaranes y registros del tacógrafo. Se requiere organizar rutas de entrega y poseer los permisos de conducir B y C1. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con horario de 8:00 a 17:00 horas. El salario bruto mensual es de 2.000 euros con pagas extras prorrateadas. Es obligatorio acreditar seis meses de experiencia. El plazo de inscripción finaliza el 12 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Terapeuta ocupacional (Benamejí)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional en Benamejí para realizar las funciones propias de la ocupación según el convenio colectivo vigente. La oferta contempla un contrato de interinidad a jornada completa, con una retribución salarial de 1.698 euros mensuales y pagas extraordinarias prorrateadas. El horario de trabajo se distribuye en turnos de mañana los lunes, miércoles, jueves y viernes, mientras que los martes la jornada se desarrolla por la tarde. Se requiere formación específica en el área de terapia y rehabilitación para acceder a la vacante. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 14 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Enfermera/-o (Baena)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera de cuidados generales en Baena para desempeñar las funciones propias de una residencia de ancianos según convenio. La oferta contempla un contrato de interinidad a jornada completa con una dedicación de 38,5 horas semanales e incorporación inmediata. La retribución económica es de 1.700 euros brutos mensuales, sin incluir las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere como nivel formativo mínimo el título de diplomatura o grado en enfermería. Este proceso de selección busca cubrir una única vacante disponible en el municipio cordobés para garantizar la atención sanitaria. El plazo de inscripción finaliza el 14 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Ingeniero/-a de instalaciones (Montilla)Una empresa de ingeniería oferta un puesto de ingeniero o ingeniera de instalaciones en Montilla. Las funciones principales incluyen el diseño de proyectos industriales y eléctricos, el seguimiento técnico de obras y la elaboración de documentación. Se requiere titulación universitaria en ingeniería eléctrica o industrial, manejo de Autocad, carné de conducir y disponibilidad para viajar. El contrato es laboral temporal por noventa días a jornada completa, con un salario de 1.450 euros mensuales y pagas extras prorrateadas. El horario es de lunes a jueves partido y viernes de mañana. La incorporación es inmediata para trabajar de forma presencial. El plazo de inscripción finaliza el 14 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Personal de limpieza (Córdoba)Se ofrecen tres puestos de limpiador o limpiadora en general para trabajar en Córdoba. Las tareas principales consisten en la limpieza de comunidades de propietarios, abarcando zonas comunes, rellanos, portales y ascensores. La oferta consiste en un contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días a jornada parcial de mañana. La actividad se desarrolla de lunes a viernes con una carga de 20 horas semanales. La retribución económica establecida es de 770 euros mensuales e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Se busca personal para incorporación inmediata en este sector de servicios. El plazo de inscripción finaliza el 17 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Chapista (Montilla)Se ofrece una vacante para profesional de chapa y pintura de vehículos en un taller de Montilla. Las funciones principales consisten en la reparación de carrocerías y el acabado de pintura, requiriendo una experiencia mínima de 12 meses en el puesto. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa, con un salario de 1.500 euros mensuales y horario partido de lunes a viernes. Es imprescindible contar con el título de Graduado Escolar y permiso de conducir clase B. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza mañana, 10 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Enfermero/-a (Montalbán de Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera especialista en enfermería geriátrica en Montalbán de Córdoba. Las funciones principales incluyen la atención y cuidado de personas con Alzheimer u otras demencias, la administración de medicación, la movilización de usuarios y la gestión de atragantamientos. También se requiere mantener comunicación continua con familiares y promover la salud. La oferta consiste en un contrato laboral indefinido a jornada parcial de 15 horas semanales con horario a disposición de la persona trabajadora. El salario bruto mensual es de 574 euros e incluye pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 17 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Administrativo/-a (Puente Genil)Una empresa de academia de inglés oferta un puesto de administrativo o administrativa en Puente Genil. Las funciones consisten en la atención al público en recepción, contabilidad básica, facturación, cobros, pedidos de libros y elaboración de informes. Se requiere el título de técnico superior en administración y finanzas, seis meses de experiencia y nivel B1 de inglés. El contrato es laboral indefinido a jornada parcial de 16 horas semanales, con horario de lunes a jueves de 16:00 a 20:00. El salario bruto mensual es de 630 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 17 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliar de enfermería (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería en Córdoba para trabajar en una residencia de mayores. Las funciones principales consisten en la atención directa de los residentes, realizando labores de aseo y cambio de pañal. Para acceder a la vacante, es necesario poseer el título de TCAE o el certificado de profesionalidad en instituciones. Se ofrece un contrato laboral temporal de 180 días a jornada parcial de 27 horas semanales. El horario se divide en turnos de mañana y tarde, de 7:30 a 10:30 y de 19:15 a 21:30 de la noche. El salario bruto mensual es de 860 euros. El plazo de inscripción finaliza el 12 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Enfermero/-a (Cabra)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera de cuidados generales en Cabra para atender a personas mayores y dependientes. Las funciones principales consisten en valorar, planificar e implementar los cuidados de enfermería necesarios. Se requiere disponer del grado o diplomatura en enfermería y contar con permiso de conducir tipo B. La oferta consiste en un contrato laboral temporal de 365 días a jornada completa, organizada en turnos de mañana y tarde. La retribución económica es de 1.770 euros mensuales con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 18 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Camarero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de camarero o camarera de cafetería en Córdoba para personas con discapacidad reconocida. Las funciones consisten en la atención en barra, servicio de mesas, preparación de desayunos y bocadillos, así como la limpieza y cierre del establecimiento. Es obligatorio contar con seis meses de experiencia y el carné de manipulador de alimentos. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada parcial de 35 horas semanales, en horario de 8:00 a 15:00. El salario establecido es de 1.105 euros mensuales sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 13 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Programadores de software (Córdoba)Se ofertan dos puestos de programador o programadora de aplicaciones informáticas en Córdoba para la impartición de cursos sobre Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y soluciones IoT. Los candidatos deben poseer al menos una diplomatura, competencia docente acreditada y un año de experiencia profesional o docente en programación. Se ofrece un contrato laboral temporal de cincuenta días a jornada parcial, con una dedicación de seis horas diarias en horario de 15:30 a 21:30. El salario bruto mensual es de 2.000 euros con las pagas extras prorrateadas. Los seleccionados formarán a participantes de programas de Formación Profesional. El plazo de inscripción finaliza el 19 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (Montalbán de Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera en Montalbán de Córdoba para desempeñar funciones de oficial de primera. La oferta propone un contrato laboral indefinido a jornada completa con una retribución mensual de 1.672 euros y pagas extras prorrateadas. El horario incluye los lunes y jueves de 11:30 a 17:00, y de viernes a domingo en turnos de 11:30 a 16:00 y de 20:00 a 23:00. Es obligatorio poseer el título de técnico en cocina y gastronomía, además de carné de conducir y vehículo propio. Se busca personal cualificado para una incorporación inmediata. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 19 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Mecánicos (Lucena)Se ofertan dos puestos de mecánico o mecánica de mantenimiento y reparación de automoción en Lucena. Las funciones comprenden las tareas propias de la mecánica de vehículos, siendo requisito indispensable contar con sólidos conocimientos en sistemas híbridos y eléctricos. Se exige una experiencia mínima de 24 meses en la ocupación y poseer el permiso de conducir B. La oferta consiste en un contrato laboral indefinido a jornada completa, con jornada partida de lunes a jueves y horario intensivo los viernes. El salario bruto mensual es de 1.800 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para estas vacante finaliza el 11 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
