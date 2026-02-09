El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora la técnica robótica ROSA para cirugías de rodilla y cadera de máxima precisión

Elha incorporado la técnica robótica ROSA —por sus siglas en inglés Robotic Orthopedic Surgical Assistant (Asistente Quirúrgico Robótico Ortopédico)—, un sistema de asistencia quirúrgica de última generación asistido por robot para procedimientos de reemplazo de rodilla y cadera, reforzando así su compromiso con la innovación médica y la excelencia en la atención al paciente.El sistema permite a los cirujanos especializados en rodilla planificar y ejecutar intervenciones de artroplastia total de rodilla y cadera con una precisión y personalización sin precedentes. El robot asiste al equipo médico en tiempo real, integrando datos anatómicos de cada paciente y proporcionando información clave durante toda la cirugía para optimizar la colocación del implante y adaptarla a las necesidades individuales.Esta nueva técnica robótica, desarrollada por Zimmer Biomet, utiliza inteligencia artificial y navegación 3D para mejorar la precisión en cirugías de reemplazo de rodilla y cadera, guiando al cirujano para un corte óseo y una colocación de prótesis más exactos, consiguiendo que el procedimiento sea más preciso y mejor funcionalidad para el paciente.El doctor, especialista deldel Hospital Quirónsalud Córdoba, ha destacado que “la incorporación de ROSA en nuestro hospital marca un hito en la atención ortopédica, ya que, no sólo elevamos los estándares técnicos de nuestras intervenciones, sino que también reforzamos nuestro enfoque centrado en la recuperación y bienestar del paciente. Esta tecnología nos permite avanzar hacia cirugías más predecibles, menos invasivas y con un potencial de recuperación más rápido.”El sistema ROSA, que combina capacidades robóticas con la experiencia del cirujano, no opera de forma autónoma, la intervención y decisiones clínicas permanecen bajo el control directo de los profesionales que lideran cada procedimiento. Esta unión de inteligencia humana y tecnología avanzada refuerza la seguridad quirúrgica y la exactitud en cada paso del proceso.La técnica “no reemplaza al cirujano, sino que actúa como una herramienta avanzada que potencia sus habilidades, optimizando la planificación y ejecución de la cirugía para lograr resultados superiores en la artroplastia de rodilla y cadera”, ha destacado el doctor Navarro.La incorporación de la cirugía asistida por este robot en el hospital responde a una visión estratégica orientada a ofrecer tratamientos innovadores que impulsen la mejora de la calidad de vida de los pacientes con patologías de rodilla. Con esta herramienta, el equipo de Traumatología del centro continúa brindando cuidados de vanguardia, incentivando la innovación y la utilización de la IA al servicio del paciente, y liderando la medicina privada en Córdoba, según ha señalado el doctor, especialista también del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro.Así, esta técnica supone un nuevo hito en el Hospital Quirónsalud Córdoba, que renovó el pasado diciembre el sello dorado de la Joint Commission International, la máxima distinción que concede este organismo, siendo la certificación internacional más importante y exigente en evaluación sanitaria, un reconocimiento que acredita la calidad de sus procesos asistenciales y de seguridad del paciente. De hecho, es el único hospital de la provincia de Córdoba con dicha distinción y el primero del grupo Quirónsalud en conseguirlo en Andalucía.